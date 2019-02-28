Trump-Kim Zirvesi Anlaşma Olmadan Sona Erdi

Amerika Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un iki gün süren görüşmelerin ardından Vietnamın başkenti Hanoi'den herhangi bir anlaşma imzalamadan ayrılıyorlar.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda herhangi bir anlaşma imzalanmayacağı duyuruldu.

Başkan Trump zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken de "Gerektiğinde masadan kalkmaktan asla çekinmedim." ifadesini kullandı. Görüşmelerin Amerika'nın Kuzey Kore'ye uyguladığı ambargoların kaldırılması konusunda tıkandığı belirtiliyor. Trump "Yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediler ve bunu yapmadık. Birçok noktada taleplerimizi yerine getirmeye hazırdılar ama bunların karşılığında tüm yaptırımları kaldıramazdık." dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Trump, Kuzey Kore'nin yeniden nükleer denemeler ve füze testlerine başlamayacağını da söyledi. İki lider arasında geçen yıl yapılan zirvenin ardından Kuzey Kore nükleer denemelere ve füze testlerine son vermişti.