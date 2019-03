Trump-Kim Zirvesi Ardından İlk Yaptırım Devreye Girdi

Amerika, Kuzey Kore’yle görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının ardından ilk yaptırımı devreye soktu. Yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin yaptırımları delmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle iki Çinli taşıma firması yaptırım listesine alındı.

Amerika Hazine Bakanlığı ayrıca Kuzey Kore’ye rafine edilmiş petrol sevkiyatı yaptığı belirlenen 67 aracın da listesini yayınladı.

Yaptırım listesine yeni dahil edilen iki taşıma firmasının Dalian Haibo International Freight Co. Ltd. Ve Liaoning Danxing International Forwarding Co. Ltd. Olduğu açıklandı.

Yaptırım listesine alınmasıyla birlikte bu iki şirketin Amerika’daki mal varlıklarının dondurulması ve bu şirketlerle Amerika ve müttefik ülke şirketlerinin çalışmaması uygulaması devreye girmiş oldu.

Bu yeni yaptırım kararı Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un gerçekleştirdiği ikinci zirveden 3 hafta sonra gelmiş oldu. Söz konusu görüşmede de Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda net bir ilerleme sağlanamamış ve taraflar masadan kalkmışlardı.