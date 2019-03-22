Trump-Kim Zirvesi Ardından İlk Yaptırım Devreye Girdi

Bu yeni yaptırım kararı Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un gerçekleştirdiği ikinci zirveden 3 hafta sonra gelmiş oldu. Söz konusu görüşmede de Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda net bir ilerleme sağlanamamış ve taraflar masadan kalkmışlardı.

Yaptırım listesine alınmasıyla birlikte bu iki şirketin Amerika’daki mal varlıklarının dondurulması ve bu şirketlerle Amerika ve müttefik ülke şirketlerinin çalışmaması uygulaması devreye girmiş oldu.

Yaptırım listesine yeni dahil edilen iki taşıma firmasının Dalian Haibo International Freight Co. Ltd. Ve Liaoning Danxing International Forwarding Co. Ltd. Olduğu açıklandı.

Amerika Hazine Bakanlığı ayrıca Kuzey Kore’ye rafine edilmiş petrol sevkiyatı yaptığı belirlenen 67 aracın da listesini yayınladı.

Amerika, Kuzey Kore’yle görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının ardından ilk yaptırımı devreye soktu. Yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin yaptırımları delmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle iki Çinli taşıma firması yaptırım listesine alındı.

Ancak Başkan Trump yine de anlaşma olasılığı bulunduğunu Kim Jong Un’la yeniden görüşebileceğini söylemişti.

Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, “Amerika ve kendisi gibi düşünen ortakları Kuzey Kore’nin nihayetinde tamamen nükleer silahlardan arındırılması hedefine bağlıdırlar. Bu noktada başarılı bir sonuç alınabilmesi için Kuzey Kore’ye yönelik BM yaptırım kararlarının eksiksiz uygulanması hayati önem taşımaktadır. Hazine Bakanlığı yaptırımları güçlendirmeye devam edecektir. Net olarak ortaya koyuyoruz ki Kuzey Kore’yle yasadışı yollardan ticaret yapan taşımacılık şirketleri kendileri açısından ciddi bir risk almaktadırlar” dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Amerikalı yetkili konuya ilişkin Reuters Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede son yaptırım kararının her ne kadar Çin Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına uyuyor olsa da arada kaçaklar olduğunu da ortaya koyduğunu söyledi.

Aynı yetkili finans ve taşımacılık şirketlerinin Amerika’nın yaptırım kararlarına karşı hareket ederek ciddi bir risk aldıklarına dikkat çekti.

Söz konusu yetkili yaptırım kararlarının amacının Kuzey Kore’ye yönelik bir mesaj niteliği taşıyıp taşımadığı konusunda yorum yapmazken halen Kuzey Kore’yle diyalog kapısının açık olduğunu hatırlattı.

