Trump - Kim zirvesinde anlaşma yok

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un katılımıyla Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki zirvenin ikinci günü başladı. İki liderin yapması beklenen imza töreninin iptal edildiği açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, açıklama yapılmayacağını söyledi. Bir araya gelen iki lider, anlaşma için aceleci olmak istemediklerini söyledi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki zirvesinin ikinci gününde görüşmeler başladı. Sofitel Metropole otelde yerel saatle bir araya gelen ikili yaklaşık 45 dakika yüz yüze toplantı yaptı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, Hanoi’deki toplantının ikinci günü başladı. Bir araya gelen iki lider sempatik bir görüştürme gerçekleştirerek basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ancak iki liderin bugün imzalanması beklenen ön beyannameyi imzalamayacağı öğrenildi. Trump ise Kuzey Kore rejimi ile nükleer bir anlaşmaya varmak için acelesinin olmadığını altını çizerek, “Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak” dedi. Açıklamayı yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, anlaşmanın iptaline ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.