Trump-Kim zirvesinde anlaşma yok

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u bir araya getiren zirveden anlaşma çıkmadı. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de iki gün süren zirveyle ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, "şu aşamada herhangi bir anlaşmaya varılamadığını" ancak ilgili ekiplerin gelecekte yeniden görüşeceğini ifade etti.

Herhangi bir anlaşmaya varamayan Trump ile Kim arasında gerçekleşen görüşmeler planlanandan önce sonlandı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sanders bu nedenle Trump'ın daha önce yerel saatle 16'da (TSİ 12) gerçekleştireceği açıklanan basın toplantısını saat 14'te düzenleyeceğini ifade etti.

Beyaz Saray dün, Trump ve Kim'in bugün yerel saatle 14'te ortak bir anlaşma imzalayacağını duyurmuştu. Ancak anlaşmanın içeriğine dair bilgi verilmemişti.

Olumlu mesajlar yanıltıcı oldu

Hanoi'deki zirvede Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunu ele alan Trump ve Kim tarafından daha önce yapılan açıklamalarda taraflar olumlu ve umut vadeden mesajlar vermişti.