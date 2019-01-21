Trump-Kim zirvesine doğru

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacak 2. zirvenin nükleer silahlardan arınma konusunda "somut adımları" içereceğini söyledi.

Pence, "Fox News Sunday" ile yaptığı söyleşide, Trump'ın bu zirvede Kim'e, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin "somut adımlar" atması konusunda baskı yapacağını belirtti.

Mike Pence, ayrıca ABD Başkanı'nın zirve konusunda çok iyimser olduğunu ifade ederek "Kendisiyle lider Kim arasında tanık olduğum iletişim gerçekten dikkate değer. Başkan, gerçek ilerleme sağlayabileceğimize ve çaba göstermeyi sürdüreceğimize inanıyor." diye konuştu.

Kuzey Kore için diplomasi trafiği yoğunlaşmış, Güney Koreli ve ABD'li diplomatların, İsveç'te bir grup uluslararası uzmanın katılacağı toplantıda Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla bir araya geleceği bildirilmişti. Japon diplomatların da İsveç'te ABD'nin Kuzey Kore müzakerelerinden sorumlu özel temsilcisi Steve Biegun ile görüşmelerinin planlandığı açıklanmıştı.