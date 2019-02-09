Trump-Kim zirvesine doğru

SEUL (AA) - ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, Kuzey Kore'de 3 gün süren temaslarda bulundu.

Pyongyang ziyaretinin ardından Seul'e gelen Biegun, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve Güney Kore'nin nükleer temsilcisi Lee Do-hoon'a temasları hakkında bilgi verdi.

Biegun, Kang ile görüşmesinde, "Müzakarelerimiz verimliydi. Başkan (Kuzey Kore lideri Kim Jong-un) yeni adımlar atmayı çok istiyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile şimdi ve sonrasında yapacak çok işimiz var. İki taraf da bağlılık gösterirse gerçek ilerleme sağlayabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Biegun'ın Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok Chol ile "Trump ve Kim'in Singapur zirvesinde verilen taahhütlerin ilerletilmesi, ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin dönüştürülmesi ve Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış inşa edilmesi" konularını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Biegun ve Kim Hyok Chol'un, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılacak 2. zirveden önce tekrar bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.