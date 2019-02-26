Trump-Kim zirvesine doğru

DONG DANG (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve için Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.

Trump, başkanlık uçağı Air Force One ile uzun bir yolculuğun ardından Hanoi'ye ulaştı.

Çin-Vietnam sınırına kadar trenle yolculuk eden Kuzey Kore lideri Kim, buradan kara yoluyla başkente gelmişti.

Trump ve Kim, Vietnam'da yarın ve perşembe günü bir dizi resmi görüşme yapacak.

Trump'ın, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüştükten sonra Kim ile özel bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor.

Yemeğe, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'in katılacağı, yemekte ayrıca Kim'in yanında iki yardımcısının ve tarafların çevirmenlerinin olacağı belirtiliyor.

Birçok uzman, Kim'in nükleer silahlardan vazgeçeceğine ihtimal vermiyor.

Vietnamlı yetkililer, zirve için güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

