Trump-Kim Zirvesi'nin İkinci Yılında Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Eleştiriler

Kuzey Kore, Amerika Başkanı Donald Trump’la Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Singapur’da gerçekleştirdikleri zirvenin ikinci yıldönümünde bir açıklama yayınladı. Açıklamada Amerika’yla diyaloğun umutsuz bir noktaya vardığı Kuzey Kore silah geliştirme programına devam edeceği belirtildi. Son dönemde Kuzey Kore’yle komşu ülke Güney Kore arasındaki lişkilerde de tansiyon yükseldi. Kuzey Kore yönetimi tarafından bu hafta yapılan bir başka açıklamada, Güney Kore'yle mevcut tüm iletişim kanallarının kesildiği açıklandı. Kuzey Kore ayrıca Amerika’da, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale konusunda üstü kapalı bir tehditte de bulundu. Kuzey Kore yönetiminden son olarak yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Dışişleri Bakanı Ri Son Gwon, Kore yarımadası için barış umutlarının bir kabusa dönüştüğünü ve durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini söyledi. Ri açıklamasında “Singapur’da karşılıklı sıkılan eller tutulmaya devam edilecek mi soru bu ancak görüyoruz ki Kuzey Kore’yle Amerika arasındaki ilişkilerde iki liderin kişisel ilişkisinin ötesinde hiçbir ilerleme söz konusu değil” dedi.

2018 yılında Singapur’da biraraya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusuda niyet içeren ön bir anlaşma imzalamışlardı. Ancak taraflar bunun nasıl olacağı konusunda o günden bu yana herhangi bir ilerleme kaydetmedi. Ancak gelinen noktaya rağmen Amerika Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore diplomasini bir kazanç olarak görüyor ve kendisinin Kim Jing Un’la ilişkisinin güçlü olduğuna, bu ilişki başladığından bu yana Kuzey Kore’nin nükleer füze denemesi yapmadığına atıfta bulunuyor. Trump'a iç siyasete yönelik girişimler suçlaması Kuzey Kore’den yapılan son açıklamadaysa Başkan Trump, sadece iç siyasete yönelik adımlar atmakla suçlandı. Kuzey Kore Dişişleri Bakanı Ri “Geri dönüp baktığımızda tüm yapılanlar, şu anki Amerika yönetiminin siyasi başarı devşirmesinden başka birşey değil. Bundan sonra Amerika yönetimine gerçekte geri dönüşü olmayacak, kendi hedeflerine dönük bir başka imkan sunmayacağız” dedi.