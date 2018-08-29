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Trump, Kim'e "Kore savaşını bitirme" sözü vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 23:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, haziran ayında Singapur'daki zirvede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a "Kore savaşını bitirecek anlaşmayı imzalayacağını" söylediği iddia edildi - İddiaya göre, Pyongyang yönetiminin nükleer silahsızlanma adımlarını yavaşlatmasının arkasında Trump'ın bu sözünü tutmaması yatıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, haziran ayında Singapur'da gerçekleşen zirvede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a "Kore savaşını bitirecek anlaşmayı hemen imzalayacağını" söylediği ancak bu sözünü tutmadığı öne sürüldü.

Amerikan Vox haber sitesinde Alex Ward imzasıyla yer alan haber, ABD ile Kuzey Kore arasında son dönemdeki ilişkilere dair önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Haberde, haziran ayında Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın "Kore savaşını yasal anlamda sona erdirecek bir barış anlaşmasına imza atmaya" söz verdiği belirtildi.

Ancak zirvenin hemen ardından bu barış anlaşmasına imza atacağını söyleyen Trump, aradan aylar geçmesine rağmen henüz bu sözünü yerine getirmedi.

Haberde, Trump'ın sözünü yerine getirmemesinin Pyongyang yönetiminde hayal kırıklığı yarattığı ve bu sebeple nükleer silahsızlanma konusunda Kuzey Kore'nin isteksiz davranmaya başladığı iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak Vox'a açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından arınması durumunda yarımadada barışçıl tüm diplomatik girişimlere ABD'nin tamamen açık olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray'dan ise henüz iddiaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen devam ettiği kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kuzey Kore

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