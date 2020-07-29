Trump: Kimse beni sevmiyor

Son haftalarda Trump ve çevresinden, Fauci'yi kötüleyen ve onun güvenilirliğini zedeleme amaçlı açıklamalar gelmişti. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de koronavirüsle ilgili önde gelen uzmanlardan biri. Ancak Dr. Fauci, yaptığı açıklamalar nedeniyle Trump'ın tepkisini çekiyor.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci'nin kendisinden daha popüler olmasından yakınan Trump, "Bu muhtemelen benim kişiliğimden kaynaklanıyor" diye konuştu.

Uzun süre maske kullanımıyla dalga geçen ABD Başkanı Trump, ilk kez geçen hafta halka maske kullanma çağrısı yapmıştı. Trump, koronavirüse karşı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullanımı konusundaki tutumunu ise sürdürüyor. ABD Başkanı basın toplantısında söz konusu ilaçla ilgili olarak, "Birçok doktor had safhada yararlı olduğu görüşünde" diye konuştu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) hidroksiklorokin kullanımı için verilen özel izni haziran ayında kaldırmıştı.

ABD dünya çapında koronavirüs pandemisinden en ağır şekilde etkilenen ülke oldu. Yaklaşık 4 milyon 350 bin kişinin koronavirüse yakalandığı ülkede 149 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Son haftalarda enfekte sayısında yeniden büyük yükselme yaşanıyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre salı günü 24 saat içerisinde bin 592 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu mayıs ayından bu yana bir günde kayıtlara geçen Kovid-19 kaynaklı en yüksek ölü sayısına işaret ediyor.

Biden başkan yardımcısı adayını haftaya açıklayacak