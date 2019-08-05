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Trump kitlesel katliamcılar için idam cezası istedi

05.08.2019 21:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump El Paso ve Dayton’da 31 kişinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump kitlesel katliamcılar için idam cezası istedi

Trump kitlesel katliam yapanlara idam cezasının "süratle" ve "yıllarca gecikmeden" uygulanması gerektiğini savundu.ABD Başkanı Donald Trump El Paso ve Dayton'da 31 kişinin öldüğü saldırıların "tüm insanlığa karşı" barbarca işlenmiş suçlar olduğunu söyledi.

Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "milletimiz ırkçılık, bağnazlık ve beyaz üstünlüğünü savunan ideolojileri tek sesle kınamalı" diye konuştu. "Bu uğursuz ideolojiler alt edilmeli" diyen Trump "Amerika'da nefrete yer yok. Nefret bilinci doğru yoldan saptırır, kalbi harap eder ve ruhu kemirir" ifadelerini kullandı.

Bilgisayar oyunlarını eleştirdi

İnternet ve dijital ağların toplumun radikalleşmesinde rol oynadığını belirten Trump ABD'nin şiddet kültürüne karşı gelmesi gerektiğini söyledi. Toplumda şiddetin kutsanmaması gerektiğini söyleyen Trump bazı bilgisayar oyunlarının da şiddeti beslediğini belirtti.

Trump "Günümüzde sorunlu gençliğin kendisini şiddeti kutlayan bir kültürle çevrili bulması çok kolay. Bunu durdurmalı ya da büyük ölçüde azaltmalıyız ve bu da derhal başlamalı" diye konuştu.

İdam cezasına yeni düzenleme

Trump ayrıca nefret suçu işleyen ve kitlesel katliam yapanlara yönelik idam cezasını öngören bir yasa tasarısı hazırlaması için Adalet Bakanlığı'nı görevlendirdiğini söyledi. Cumhuriyetçi Başkan bu tip kişilere idam cezasının "süratle, kararlı bir biçimde ve yıllar süren gereksiz gecikmeler olmaksızın" uygulanması gerektiğini belirtti.

Cumartesi günü ABD'nin Meksika sınırındaki El Paso kentinde bir kişi alışveriş merkezinde aralarında Meksika vatandaşlarının da olduğu 21 kişiyi silahla tarayarak öldürmüştü. Bu saldırıdan sadece 13 saat sonra bu kez Ohio eyaletindeki Dayton kentinde 24 yaşındaki bir şahıs en az 9 kişiyi öldürmüştü.

El Paso’daki katliamın arkasında ırkçı bir motivasyon olduğu tahmin ediliyor. 21 yaşındaki saldırı zanlısının internet üzerinden bir manifesto yayınladığı ve burada Latin Amerika kökenlilerin ülkeyi "istilasından" söz ettiği belirtiliyor. Açıklamada ayrıca Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin öldüğü iki camiye yönelik silahlı saldırıya da değiniliyor.

Ruh sağlığı yasalarında reform

Trump konuşmasında ayrıca ABD'nin rahatsız kişileri teşhis edebilmek için ruh sağlığı yasalarında reforma gitmesi gerektiğini ve kitlesel katliam yapmaya hazırlanan kişileri tespit edilmek için de sosyal medya şirketleriyle çalışması gerektiğini söyledi.

Trump "Kamu sağlığı açısından vahim bir risk oluşturduğuna kanaat getirilen kişilerin ateşli silahlara erişimi olmadığını ve eğer bu silahlara sahipse hızlı bir süreç sonucunda geri alınmasını garanti altına almalıyız" diye konuştu.

Reuters,dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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