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‘Trump Kızı ve Damadına Güvenlik Yetkisi Verilmesi İçin Baskı Yaptı’

06.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’da danışman olarak görev yapan kızı Ivanka Trump’a önemli ve gizli toplantılara erişim imkanı sağlayan güvenlik yetkisi verilmesi konusunda Beyaz Saray ekibine baskı yaptığı iddia edildi

‘Trump Kızı ve Damadına Güvenlik Yetkisi Verilmesi İçin Baskı Yaptı’

Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’da danışman olarak görev yapan kızı Ivanka Trump’a önemli ve gizli toplantılara erişim imkanı sağlayan güvenlik yetkisi verilmesi konusunda Beyaz Saray ekibine baskı yaptığı iddia edildi.

CNN’in haberine göre Başkan Trump Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’yi ve Beyaz Saray hukuk danışmanı Donald McGahn’ı Ivanka Trump’a ve damadı Jared Kushner’a güvenlik izni verilmesi konusunda zorladı.

Başkan Trump’ın kızı ve damadına güvenlik yetkisi verilmesi konusunda Beyaz Saray ekibindeki bu kişiler endişelerini dile getirdi. CNN’in haberine göre, hem John Kelly hem de Donald McGahn Ivanka Trump ve Jared Kushner’a güvenlik yetkisi verilmesine karşı çıktı. Ancak CNN’in ulaştığı 3 kaynağa göre, Başkan Trump dile getirilen endişelere karşın kızı ve damadına güvenlik erişimini kendisi sağladı.

Beyaz Saray’dansa konuyla ilgili açıklama gelmedi. New York Times gazetesi geçen hafta Beyaz Saray Genel Sekreteri’ne damadı Kushner’a çok gizli toplantılara erişim imkanı sağlayan güvenlik yetkisinin verilmesi talimatını verdiğini iddia etmişti. Gazete üst düzey Trump yönetimi yetkililerinin bu karardan rahatsız olduklarını yazmıştı.

Başkan Trump’ın kızı Ivanka Trump geçen ay ABC kanalına verdiği bir röportajda babasının kendisine ya da eşi Jared Kushner’a gizli toplantılara erişim imkanı sağlayan güvenlik izninin verilmesi konusunda bir rolü olmadığını savunmuştu.

Başkan Trump’ın damadı Jared Kushner Beyaz Saray’daki ilk yılında kapsamlı bir güvenlik erişimi olmadan görev yapmış, Kushner’a güvenlik erişimi uzun süren bir güvenlik soruşturmasının ardından 2018 yılının bahar aylarında verilmişti.

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