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‘Trump Kızını ve Damadını Beyaz Saray’da İstemedi’

13.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump'ın, yönetiminde danışman olan kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın Beyaz Saray'dan uzaklaştırılması için 2017’de eski Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'ye talimat verdiği öne sürüldü

‘Trump Kızını ve Damadını Beyaz Saray’da İstemedi’

New York Times'ın haberine göre, gazeteci Vicky Ward'ın kaleme aldığı 'Kushner Inc.' adlı kitapta, Donald Trump’ın kızı ve damadından memnun olmadığı iddia edildi.

Kitapta yer alan anlatımlara göre, Başkan Trump son iki yıldır, kızı Ivanka ve Jared Kushner’ın yönetimde olup olmamasıyla ilgili gel gitler yaşıyordu. Trump, John Kelly’i Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak göreve getirdiğinde de ilk talimatı, ‘’Çocuklarımdan kurtul, onları New York’a geri gönder’’ oldu.

Gazeteci Vicky Ward’a göre Trump, çocuklarının ‘‘bu oyunu nasıl oynayacaklarını’’ bilmediklerinden ve basın karşısında kötü bir imaja neden olduklarından yakınıyordu.

John Kelly, Ivanka Trump ve eşini kovmalarının zor olacağını söyledi. Bunun üzerine ikili, Ivanka Trump ve Jared Kushner’ı, hayatlarını zorlaştırarak istifaya zorlayacak adımlar atmaya karar verdi.

Ancak Kushner çifti, bu zorluklara dayanmayı başardı. Donald Trump’ın kızı ve damadını Beyaz Saray’dan gönderme isteği zaman zaman alevlense de, çift Washington’da daha da güçlendi. Yönetimden istifa eden ise John Kelly oldu.

Kushner'ın avukatı Abbe Lowell’ın sözcüsü Peter Mirijanian ise kitapta anlatılan Jared Kushner’ın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yazar Vicky Ward’ın doğrulattığını ileri sürdüğü her noktanın tamamen yanlış olduğunu belirten sözcü, kitabın tamamen kurgu olduğunu savundu.

Vicky Ward bu kitap için iki yıl boyunca 220 kişiyle görüştüğünü, çoğunun ismini açıklamak istemediğini söylemişti. ‘’Kushner Inc.’’ 19 Mart’ta raflarda yerini alacak.

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