‘Trump Kızını ve Damadını Beyaz Saray’da İstemedi’

New York Times'ın haberine göre, gazeteci Vicky Ward'ın kaleme aldığı 'Kushner Inc.' adlı kitapta, Donald Trump’ın kızı ve damadından memnun olmadığı iddia edildi.

Kitapta yer alan anlatımlara göre, Başkan Trump son iki yıldır, kızı Ivanka ve Jared Kushner’ın yönetimde olup olmamasıyla ilgili gel gitler yaşıyordu. Trump, John Kelly’i Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak göreve getirdiğinde de ilk talimatı, ‘’Çocuklarımdan kurtul, onları New York’a geri gönder’’ oldu.

Gazeteci Vicky Ward’a göre Trump, çocuklarının ‘‘bu oyunu nasıl oynayacaklarını’’ bilmediklerinden ve basın karşısında kötü bir imaja neden olduklarından yakınıyordu.

John Kelly, Ivanka Trump ve eşini kovmalarının zor olacağını söyledi. Bunun üzerine ikili, Ivanka Trump ve Jared Kushner’ı, hayatlarını zorlaştırarak istifaya zorlayacak adımlar atmaya karar verdi.

Ancak Kushner çifti, bu zorluklara dayanmayı başardı. Donald Trump’ın kızı ve damadını Beyaz Saray’dan gönderme isteği zaman zaman alevlense de, çift Washington’da daha da güçlendi. Yönetimden istifa eden ise John Kelly oldu.