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Trump: “Konfederasyon Bayrağı Güney’in Gurur Sembolü”

19.07.2020 19:20 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump haftanın son gününde Amerikan İç Savaşı'nda güney eyaletlerinin simgesi olan Konfederasyon bayrağıyla ilgili tartışmalı sözler sarfetti. Trump, Fox televizyonuna verdiği demeçte Konfederasyon bayrağıyla ilgili bir soruya söz konusu bayrağın ülkenin güneyini sevenler için gurur kaynağı olduğunu kaydetti. Fox News Sunday programına konuk olan Trump’a birçok Amerikalı tarafından köleliğin ve zulümün simgesi sayılan bayrağın saldırgan bir simge olup olmadığı...

Trump: “Konfederasyon Bayrağı Güney’in Gurur Sembolü”

Başkan Donald Trump haftanın son gününde Amerikan İç Savaşı'nda güney eyaletlerinin simgesi olan Konfederasyon bayrağıyla ilgili tartışmalı sözler sarfetti.

Trump, Fox televizyonuna verdiği demeçte Konfederasyon bayrağıyla ilgili bir soruya söz konusu bayrağın ülkenin güneyini sevenler için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Fox News Sunday programına konuk olan Trump’a birçok Amerikalı tarafından köleliğin ve zulümün simgesi sayılan bayrağın saldırgan bir simge olup olmadığı soruldu.

Trump, soruya yanıt olarak “kimle ilgili ne zaman konuştuğunuza bağlı. İnsanlar gururla Konfederasyon bayraklarını taşıdıklarında ırkçılıkla ilgili konuşmuyorlardı. Bayraklarını sevdiler, Güney’i temsil ediyor. Ben ifade özgürlüğü diyorum” dedi.

Trump daha önce de 1861-65 yılları arasında Amerikan İç Savaşı’nda Konfederasyon bayrağı ve sembollerine sempatisi olduğunu göstermişti.

Başkan, bu ay başında NASCAR’ın Konfederasyon bayrağını yasaklamasını eleştirmişti.

Trump, ayrıca Konfederasyon dönemine ait heykellere zarar verenlere hapis cezası getiren kararnameyi imzalamıştı.

Trump savunma bütçesini de Konfederasyon generallerinin üslerden isimlerinin bir yıl içinde kaldırılması maddesi yer alıyorsa veto edeceğini açıklamıştı.

Trump, “hayır değiştirmeyeceğim, değiştirmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Amerikan İç Savaşı’nda Amerika Konfedere Devletleri bayrağı genelde kölelik ve ırkçılığın sembolü olarak niteleniyor.

Amerikan İç Savaşı’nda Amerika Konfedere Devletleri’nde 11 güney eyaleti bulunuyordu.

Bir süre önce ise Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin diğer ülkelerdeki askeri üslerinde, yalnızca "birlik mesajı veren" bazı bayrakların kullanılmasına izin veren bir bildiri yayınlamıştı.

Bu, söz konusu üslerde konfederasyon bayrağının kullanılmasının yasaklanması anlamına geliyor.

Reuters, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) iç yazışmasında Esper’ın, “Dalgalandırdığımız bayraklar, nizam ve disiplin gibi askeri şartlarla bağdaşmalı; tüm halkımıza şeref ve saygı göstererek, bölücü sembolleri reddeder nitelikte olmalıdır” ifadelerini kullandığı haberini paylaşmıştı.

Bu kararın, konfederasyon sembollerinin kullanımını ifade özgürlüğü olarak tanımlayan Başkan Donald Trump'la Savunma Bakanı Esper arasında gerginlik yaratması bekleniyor.

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