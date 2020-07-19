Trump: “Konfederasyon Bayrağı Güney’in Gurur Sembolü”

Başkan Donald Trump haftanın son gününde Amerikan İç Savaşı'nda güney eyaletlerinin simgesi olan Konfederasyon bayrağıyla ilgili tartışmalı sözler sarfetti.

Trump, Fox televizyonuna verdiği demeçte Konfederasyon bayrağıyla ilgili bir soruya söz konusu bayrağın ülkenin güneyini sevenler için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Fox News Sunday programına konuk olan Trump’a birçok Amerikalı tarafından köleliğin ve zulümün simgesi sayılan bayrağın saldırgan bir simge olup olmadığı soruldu.

Trump, soruya yanıt olarak “kimle ilgili ne zaman konuştuğunuza bağlı. İnsanlar gururla Konfederasyon bayraklarını taşıdıklarında ırkçılıkla ilgili konuşmuyorlardı. Bayraklarını sevdiler, Güney’i temsil ediyor. Ben ifade özgürlüğü diyorum” dedi.

Trump daha önce de 1861-65 yılları arasında Amerikan İç Savaşı’nda Konfederasyon bayrağı ve sembollerine sempatisi olduğunu göstermişti.

Başkan, bu ay başında NASCAR’ın Konfederasyon bayrağını yasaklamasını eleştirmişti.

Trump, ayrıca Konfederasyon dönemine ait heykellere zarar verenlere hapis cezası getiren kararnameyi imzalamıştı.