Trump, Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan üslerin adlarının değiştirilmesi önerisini reddetti

Portsmouth kentinde de protestocular bir konfederasyon anıtına saldırmış ve dört heykeli yıkmıştı.

Trump, Twitter mesajlarında Konfederasyon generallerinin adlarının değiştirilmesi önerisi için şunları yazdı:

"Bu üsler, Büyük Amerikan Mirasının; kazanma, zafer ve özgürlük tarihinin bir parçası haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, bu kutsal topraklarda eğitip görevlendirdiği bu kahramanlarla iki Dünya Savaşı kazanmıştır. Bu yüzden benim yönetimim bu muhteşem ve efsanevi üslerin adlarının değiştirilmesini değerlendirmeye bile almayacaktır. Dünyanın en büyük ulusu olarak tarihimizle oynanamaz. Ordumuza saygı gösterin."

10 üs Konfederasyon generallerinin adını taşıyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump'ın isim değişikliği konusunda Kongre'den geçecek bir kararı imzalamayacağını söyledi.

ABD'de aralarında Kuzey Carolina'daki Fort Bragg, Teksas'taki Fort Hood ve Georgia'daki Fort Benning'in de bulunduğu 10 askeri üs Konfederasyon generallerinin adını taşıyor.

Bu üslerin tamamı Trump'ın 2016'da başkan seçilmesine katkıda bulunan güney eyaletlerinde. Trump Kasım'da yeniden seçilebilmek için yine bu eyaletlerin desteğine ihtiyaç duyuyor.

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