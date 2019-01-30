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Trump, kongre liderlerini Beyaz Saray’da ağırlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 21:06 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerden ve Demokratlardan oluşan üst düzey kongre liderlerini Beyaz Saray’da ağırlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerden ve Demokratlardan oluşan üst düzey kongre liderlerini Beyaz Saray’da ağırlayacak. Taraflar arasında Meksika sınırı krizi ve sebep olduğu sorunlar sebebiyle geçici olarak kapatılan meclis problemi ele alınacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçileri ve Demokratları Beyaz Saray’a davet etti. Kongre içerisinden edinilen bilgilerde, toplantının davetliler tarafından “müzakere oturumu” yerine “bilgilendirme toplantısı” olarak değerlendirildiği belirtildi. Trump’ın davet ettiği en üst düzey Cumhuriyetçi liderin daveti kabul ettiği belirtilirken, Demokratların toplantıya katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığı kaydedildi.
Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’in ofisinden yapılan açıklamada McConnell’in toplantıya katılacağı bildirilirken, Beyaz Saray’dan ve diğer yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

Trump: “Bir anlaşma yapalım mı?”
Beyaz Saray Sözcüsü olması beklenen Nancy Pelosi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetçiler sınır duvarı kararını destekliyor. Eğer şimdi reddederlerse kaosa ve Başkanın hükümeti 3. kez kapatmasına sebep olacaklar” dedi.
Trump ise sosyal medya hesabında yaptığı “Sınır güvenliği ve duvarı Nancy Pelosi’nin göreve başlamak için istediği konular değil. Bir anlaşma yapalım mı?” paylaşımı ile Pelosi’nin açıklamasını değerlendirdi.

Federal Hükümet yaklaşık 2 haftadır kapalı
ABD Federal Hükümeti, yaklaşık 2 hafta önce Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına örmek istediği duvar için talep ettiği 5 milyar dolarlık bütçenin onaylanmaması nedeniyle geçici bir süre için sınırlı bir şekilde kapatıldı. Yaşanan kriz sonucu 800 bin federal hükümet çalışanı süresiz olarak ücretsiz izine ayrılmak zorunda kaldı.

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