HABER

Trump Kongre ve İş Dünyasına Rağmen Kanada’yı Dışlayacak mı?

03.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

ABD, NAFTA’nın yeniden müzakere sürecinde Kanada’yla uzlaşı sağlayamazken, Başkan Trump, bu konuda geri adım atacak gibi görünmüyor. Kongre ve iş dünyası ise Kanada’nın üçlü ticaret anlaşmasının dışında bırakılmasına karşı

Trump Kongre ve İş Dünyasına Rağmen Kanada’yı Dışlayacak mı?

Amerika Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasına başladığı günden bu yana Amerika’nın taraf olduğu uluslararası ticaret anlaşmalarını eleştiriyor. Bu anlaşmalardan biri de Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması NAFTA.

Trump, Amerika, Kanada ve Meksika arasında imzalanmış olan bu anlaşmanın koşullarını yeniden müzakereye açmak istiyordu ve Başkan, geçtiğimiz hafta Meksika’yla bu konuda ön anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. NAFTA’nın bir diğer imzacı ülkesi olan Kanada ile yapılan görüşmelerdense sonuç çıkmadı. Başkan Trump, Twitter’dan “Kanada’yı NAFTA kapsamında tutmak gibi siyasi bir zorunluluk yok” mesajını verdi.

Kanada’ya yönelik sert bir dil kullanan Trump, “Yıllardır süren suistimalin ardından Amerika açısından adil bir anlaşma olmazsa, Kanada kapsam dışı kalır” uyarısında bulundu. Başkan, yeni bir ticaret anlaşmasında Kanada’nın Amerika’nın şartlarına uymaması halinde Kanada’dan ithal edilen otomobillere yeni gümrük vergisi getirme tehdidinde de bulundu.

Trump, Bloomberg’e verdiği röportajda da iddialı sözlerle Kanada ile yapılacak ticaret anlaşmasında Amerika’nın koşullarının geçerli olacağını savunmuş, Trump, “yayınlanmaması kaydıyla söylediğini” savunduğu bu sözlerinin basında yer almasının ardından “En azından Kanada bu konuda nerede durduğumu biliyor” mesajını paylaşmıştı.

Amerika ve Kanada arasında görüşmelerin Çarşamba günü yeniden başlaması planlanıyor. Kanada’nın aynı zamanda uluslararası ticaretten sorumlu Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Amerika, Kanada ve Meksika’nın çıkarına olacak ve her üç ülkenin de kazanacağı anlaşmaya varılması konusunda beklentisini dile getirdi ancak “Bazı konularda yapılması gereken çok iş var” mesajını da verdi.

“Kanada süt ürünlerinde taviz vermiyor”

Kanada, Amerika’nın en büyük ticaret ortaklarından biri. Trump yönetimi Kanada’dan Amerikan süt ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini kaldırmasını talep ediyor ve bu vergilerin Amerikalı çiftçiye zarar verdiğini savunuyor.

Kanada ise kendi süt ürünleri endüstrisini korumaya kararlı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu konuda geri adım atmıyor. Amerikalı yetkililer de Cuma günü Kanadalı yetkililerle yapılan görüşmelerde bu alanda taviz alamadıklarını ve görüşmelerin de bu nedenle tıkandığını dile getiriyor.

Trump’tan Kongre’ye Twitter üzerinden mesaj

Başkan Trump Meksika’yla ticaret anlaşması imzalayacağı konusunda prosedür gereği Kongre’ye bilgi verdi. 90 gün içerisinde yani Kasım ayı sonuna kadar bu anlaşma imzalanabilir. Ancak ülkelerle yapılan ticaret anlaşmalarında son sözü söyleyen Kongre’nin bu anlaşmayı engelleme yetkisi bulunuyor.

Amerikalı senatörler Beyaz Saray’ın Kanada olmaksızın bir ticaret anlaşması müzakere etmeye yetkisinin olup-olmadığına dair soru işaretlerini gündeme getiriyor. Amerika’da iş çevreleri de yeni yapılacak bir ticaret anlaşmasının kapsamında mutlaka Kanada’nın da olması gerektiğini savunuyor. Amerika Ticaret Odası Başkanı Thomas Donahue, “Üçlü bir anlaşma dışındaki seçenekler Kongre onayını ve iş dünyasının desteğini alamaz” görüşünü dile getirdi.

Başkan Trump tam da sürecin bu boyutuyla ilgili Kongre’ye de mesaj verdi, yine tehditkar bir ton kullandı. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda “Kongre bu müzakerelere müdahale etmemeli. Yoksa NAFTA’yı tamamen sonlandırırım” diye yazdı. Üç ülkenin üzerinde uzlaşı sağlayacağı olası bir ticaret anlaşmasını Kanada ve Meksika hükümetlerinin de onaylaması gerekiyor.

PARTNERSaniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...Saniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...
Çin'de anaokulu açılışında 'direk dansı' skandalı! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandıÇin'de anaokulu açılışında 'direk dansı' skandalı! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
Enflasyonda 2003 Yılına DönüşEnflasyonda 2003 Yılına Dönüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

İlginizi Çekebilir

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin'de anaokulu açılışında 'direk dansı' skandalı! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı

Çin'de anaokulu açılışında 'direk dansı' skandalı! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı

GTA oyunu değil, gerçek! Teksas'ta nefes kesen görüntüler

GTA oyunu değil, gerçek! Teksas'ta nefes kesen görüntüler

İsviçre Ulaştırma Bakanı kalabalık trende merdivenlere oturdu, ortalık karıştı

İsviçre Ulaştırma Bakanı kalabalık trende merdivenlere oturdu, ortalık karıştı

Kutu kola boyunda doğan bebeğin şimdiki haline inanamayacaksınız!

Kutu kola boyunda doğan bebeğin şimdiki haline inanamayacaksınız!

Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!

Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.