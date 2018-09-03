Trump Kongre ve İş Dünyasına Rağmen Kanada’yı Dışlayacak mı?

Amerika Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasına başladığı günden bu yana Amerika’nın taraf olduğu uluslararası ticaret anlaşmalarını eleştiriyor. Bu anlaşmalardan biri de Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması NAFTA.

Trump, Amerika, Kanada ve Meksika arasında imzalanmış olan bu anlaşmanın koşullarını yeniden müzakereye açmak istiyordu ve Başkan, geçtiğimiz hafta Meksika’yla bu konuda ön anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. NAFTA’nın bir diğer imzacı ülkesi olan Kanada ile yapılan görüşmelerdense sonuç çıkmadı. Başkan Trump, Twitter’dan “Kanada’yı NAFTA kapsamında tutmak gibi siyasi bir zorunluluk yok” mesajını verdi.

Kanada’ya yönelik sert bir dil kullanan Trump, “Yıllardır süren suistimalin ardından Amerika açısından adil bir anlaşma olmazsa, Kanada kapsam dışı kalır” uyarısında bulundu. Başkan, yeni bir ticaret anlaşmasında Kanada’nın Amerika’nın şartlarına uymaması halinde Kanada’dan ithal edilen otomobillere yeni gümrük vergisi getirme tehdidinde de bulundu.

Trump, Bloomberg’e verdiği röportajda da iddialı sözlerle Kanada ile yapılacak ticaret anlaşmasında Amerika’nın koşullarının geçerli olacağını savunmuş, Trump, “yayınlanmaması kaydıyla söylediğini” savunduğu bu sözlerinin basında yer almasının ardından “En azından Kanada bu konuda nerede durduğumu biliyor” mesajını paylaşmıştı.