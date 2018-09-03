Trump Kongre ve İş Dünyasına Rağmen Kanada’yı Dışlayacak mı?

Amerika Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasına başladığı günden bu yana Amerika’nın taraf olduğu uluslararası ticaret anlaşmalarını eleştiriyor. Bu anlaşmalardan biri de Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması NAFTA.
Trump, Amerika, Kanada ve Meksika arasında imzalanmış olan bu anlaşmanın koşullarını yeniden müzakereye açmak istiyordu ve Başkan, geçtiğimiz hafta Meksika’yla bu konuda ön anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. NAFTA’nın bir diğer imzacı ülkesi olan Kanada ile yapılan görüşmelerdense sonuç çıkmadı. Başkan Trump, Twitter’dan “Kanada’yı NAFTA kapsamında tutmak gibi siyasi bir zorunluluk yok” mesajını verdi.
Kanada’ya yönelik sert bir dil kullanan Trump, “Yıllardır süren suistimalin ardından Amerika açısından adil bir anlaşma olmazsa, Kanada kapsam dışı kalır” uyarısında bulundu. Başkan, yeni bir ticaret anlaşmasında Kanada’nın Amerika’nın şartlarına uymaması halinde Kanada’dan ithal edilen otomobillere yeni gümrük vergisi getirme tehdidinde de bulundu.
Trump, Bloomberg’e verdiği röportajda da iddialı sözlerle Kanada ile yapılacak ticaret anlaşmasında Amerika’nın koşullarının geçerli olacağını savunmuş, Trump, “yayınlanmaması kaydıyla söylediğini” savunduğu bu sözlerinin basında yer almasının ardından “En azından Kanada bu konuda nerede durduğumu biliyor” mesajını paylaşmıştı.
Amerika ve Kanada arasında görüşmelerin Çarşamba günü yeniden başlaması planlanıyor. Kanada’nın aynı zamanda uluslararası ticaretten sorumlu Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Amerika, Kanada ve Meksika’nın çıkarına olacak ve her üç ülkenin de kazanacağı anlaşmaya varılması konusunda beklentisini dile getirdi ancak “Bazı konularda yapılması gereken çok iş var” mesajını da verdi.
“Kanada süt ürünlerinde taviz vermiyor”
Kanada, Amerika’nın en büyük ticaret ortaklarından biri. Trump yönetimi Kanada’dan Amerikan süt ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini kaldırmasını talep ediyor ve bu vergilerin Amerikalı çiftçiye zarar verdiğini savunuyor.
Kanada ise kendi süt ürünleri endüstrisini korumaya kararlı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu konuda geri adım atmıyor. Amerikalı yetkililer de Cuma günü Kanadalı yetkililerle yapılan görüşmelerde bu alanda taviz alamadıklarını ve görüşmelerin de bu nedenle tıkandığını dile getiriyor.
Trump’tan Kongre’ye Twitter üzerinden mesaj
Başkan Trump Meksika’yla ticaret anlaşması imzalayacağı konusunda prosedür gereği Kongre’ye bilgi verdi. 90 gün içerisinde yani Kasım ayı sonuna kadar bu anlaşma imzalanabilir. Ancak ülkelerle yapılan ticaret anlaşmalarında son sözü söyleyen Kongre’nin bu anlaşmayı engelleme yetkisi bulunuyor.
Amerikalı senatörler Beyaz Saray’ın Kanada olmaksızın bir ticaret anlaşması müzakere etmeye yetkisinin olup-olmadığına dair soru işaretlerini gündeme getiriyor. Amerika’da iş çevreleri de yeni yapılacak bir ticaret anlaşmasının kapsamında mutlaka Kanada’nın da olması gerektiğini savunuyor. Amerika Ticaret Odası Başkanı Thomas Donahue, “Üçlü bir anlaşma dışındaki seçenekler Kongre onayını ve iş dünyasının desteğini alamaz” görüşünü dile getirdi.
Başkan Trump tam da sürecin bu boyutuyla ilgili Kongre’ye de mesaj verdi, yine tehditkar bir ton kullandı. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda “Kongre bu müzakerelere müdahale etmemeli. Yoksa NAFTA’yı tamamen sonlandırırım” diye yazdı. Üç ülkenin üzerinde uzlaşı sağlayacağı olası bir ticaret anlaşmasını Kanada ve Meksika hükümetlerinin de onaylaması gerekiyor.
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