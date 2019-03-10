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Trump Kongre’den Duvar İçin 8.6 Milyar Dolar Daha İsteyecek

10.03.2019 19:53 | Son Güncelleme

Amerika’da yetkililer Reuters haber ajansına Başkan Donald Trump’ın yeni haftanın ilk gününde Kongre’den Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için 2020 bütçesinde 8.6 milyar dolar daha isteyeceğini kaydetti

Trump Kongre’den Duvar İçin 8.6 Milyar Dolar Daha İsteyecek

Amerika’da yetkililer Reuters haber ajansına Başkan Donald Trump’ın yeni haftanın ilk gününde Kongre’den Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için 2020 bütçesinde 8.6 milyar dolar daha isteyeceğini kaydetti.

Bu oran Kongre’nin geçen 2 yılda sınır projeleri için ayırdığı bütçenin 6 katı.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar duvara gereksiz ve gayri ahlaki olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Bu da Trump’ın istediği bütçeyi Senato’da çoğunluk Cumhuriyetçiler de

olmasına rağmen Kongre’den geçirmesinin nerdeyse imkansız olduğu anlamına geliyor.

Trump’ın isteği Kongre’den geçmese de Amerika Başkanı’nın bu talebinin 2020 seçimleri yaklaşırken kendisine yardımcı olabileceği yorumları yapılıyor.

Trump’ın 2016 seçim kapmanyasında “duvarı inşa et” slogan olurken, 2020’de sloganın şimdiden “duvarı bitir” olacağı belirtiliyor.

Söz konusu 2020 bütçesinin 1 Ekim’den önce Kongre’den geçmesi gerekiyor aksi durumda yeniden hükümetin kapanma riski söz konusu.

Trump’ın duvar inşası isteği Gümrük ve Sınır Koruma yetkililerinin ortaya koyduğu plana dayanıyor. Buna göre Meksika sınırında 1162 km uzunluğunda duvar inşa edilmesi öngörülüyor. Bunun maliyetinin de 18 milyar doları bulması bekleniyor.

Yetkililer bununla birlikte duvarın sadece 179 km’lik kısmın yapıldığını ya da yapılmakta olduğunu belirtiyor.

2017’de duvarın 64 km’si için 341 milyon dolar ayrıldı, 2018’de 132 km için 1.375 milyar dolar bütçeden yönlendirildi.

2019 bütçesinde duvar inşası için Trump 5.7 milyar dolar istedi ancak Kongre 1.375 milyar dolar tahsis etti. Bunun ardından da Trump ulusal acil durum ilan ederek bazı kaynakları duvar inşası için yönlendirdi.

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