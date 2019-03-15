Trump Kongre'nin Meksika duvarı kararını veto etti

Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin de destek verdiği karar Perşembe günü alınmıştı.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa etmek üzere gerekli ödeneği çıkarmak için ilan ettiği "acil durum" ilanına karşı engelleme girişiminde bulunan Kongre'nin kararını veto etti.

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te bir açıklama yapan Başkan "Kongre'nin bu kararı geçirme özgürlüğü ve benim de bunu veto etme görevim var" ifadesini kullandı.

Trump, veto kararını açıklarken seçim kampanyası sırasında verdiği sözü tutmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti ve "Bu çok önemli bir ulusal acil durum" şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçiler destek vermişti

Başkan, kontrolsüz geçişleri ve göç hareketlerini engellemek amacıyla Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli ödeneği alamayınca şubat ayında "ulusal acil durum" ilan etmişti.

Trump'ın bu girişimi üzerine harekete geçen ABD Kongresi, Perşembe günkü oylamada Cumhuriyetçi üyelerin de desteğini alarak "acil durum" ilanına karşı bir karar almıştı. Başkan ise Kongre'nin bu kararına ilk tepki olarak Twitter'dan bir açıklama yapmış ve veto edeceğini belirtmişti.