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Trump Körfez Ülkelerine Silah Satışında Kongre’yi Baypas Ediyor

24.05.2019 22:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump İran’la yaşanan gerilim yüzünden ulusal acil durum olduğu gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne milyarlarca dolarlık silah satışının önünü açıyor. ABD’li senatörlere göre söz konusu plana hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar karşı çıkıyor

Trump Körfez Ülkelerine Silah Satışında Kongre’yi Baypas Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump İran’la yaşanan gerilim yüzünden ulusal acil durum olduğu gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne milyarlarca dolarlık silah satışının önünü açıyor. ABD’li senatörlere göre söz konusu plana hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar karşı çıkıyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren Kongre kaynaklarına göre Trump yönetimi yaklaşık 8 milyar dolar değerindeki 22 silah anlaşmasında adım atacağı konusunda Kongre komisyonlarını bilgilendirdi. Normal koşullar altında bu tür satışlarda Kongre onayı gerekiyor.

Bazı Kongre üyeleri ve danışmanları bu hafta başında, Raytheon tarafından üretilen tam isabet güdümlü mühimmatın Suudi Arabistan’a satışı gibi büyük silah satışlarını Kongre’nin bloke etmesine tepki gösteren Donald Trump’ın silah denetimi yasasındaki bir boşluğu kullanıp ulusal acil durum ilan ederek söz konusu satışın önünü açmayı değerlendirdiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Senatör Bob Menendez yaptığı yazılı açıklamada, “Trump yönetiminin bir kez daha uzun vadeli ulusal güvenlik çıkarlarımızı önceleyememesi ya da insan haklarını savunamamasından, bunun yerine Suudi Arabistan gibi otoriter ülkelere kıyak yapmasından hayal kırıklığına uğradım ama şaşırmadım” dedi.

Menendez aynı zamanda bu tür satışları gözden geçiren Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun kıdemli Demokrat üyesi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch de Trump yönetiminin bazı silah satışlarının önünü açma niyetine ilişkin kendisine resmi bildirimde bulunulduğunu söyledi.

Risch yaptığı yazılı açıklamada, “Bu adıma ilişkin hukuki gerekçe ve bununla bağlantılı olası etkilerini inceliyor ve analiz ediyorum” dedi.

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’ndansa konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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