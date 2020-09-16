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Trump koronanın 'kendi kendine' gideceğini savundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

ABC News'un 'kent meclisi toplantısı' formatındaki programında Trump seçmenlerin soruları karşısında zorlandı. Koronavirüsün aşı olmasa bile kendi kendine çekip gideceğini savunan ABD Başkanı, "Ama pek çok ölümle" itirazı üzerine "Sürü zihniyeti benzeri geliştireceksiniz. Sürü gelişimi olacak ve bu gerçekleşecek" dedi.

Trump koronanın 'kendi kendine' gideceğini savundu!

ABD'de gazeteci Bob Woodward'ın Başkan Donald Trump'la mülakatlarına yer verdiği 'Rage' (Öfke) kitabının ardından, Trump'ın ABC News kanalında seçmenlerin sorularına verdiği cevapların, 3 Kasım seçiminin gidişatını belirleyebileceği yorumları yapılıyor. Zira yandaş Fox News kanalında bile Trump'ın performansı "ABC, Başkan'ı pusuya düşürüp bozguna uğrattı" şeklinde değerlendirildi.

George Stephanopoulos'un moderatörlüğünde 'kent meclisi toplantısı' denilen formatta seçmenlerin söz alıp soru yönelttiği programda, Trump kendini aştı.

'3-4 HAFTAYA AŞI ÇIKAR'

Koronavirüs pandemisine karşı icraatlarını savunan Trump, ABD'deki halk sağlığı kurumlarının aday aşılara onay için önce güvenli olduğundan emin olmak gerektiği uyarısına rağmen "Aşı sahibi olmaya çok yakınız. Gerçeği bilmek isterseniz, önceki yönetimin aşı çıkarması tüm onay süreci yüzünden belki bir yıl alırdı. Ve bizim çıkarmamıza birkaç hafta var. Üç ya da dört hafta olabilir" dedi.

Woodward'ın son kitabında ifşa ettiği üzere havadan bulaşarak öldürücü olduğunu bildiği halde koronavirüsü önemsiz göstermesinin nedeninin sorulması karşısında, Trump, "Önemsiz göstermedim. Aslında pek çok açıdan eylem bakımından fazla önem gösterdim. Eylemlerim çok güçlü oldu" diye konuştu.

'AŞIYLA DAHA HIZLI ÇEKİP GİDECEK'

Diğer yandan virüsün 'kaybolup gideceğinde' ısrar eden Trump, "Aşısız da çekip gidecek, ama aşıyla çok daha hızlı çekip gidecek" ifadesini kullandı.

Stephanopoulos'un "Virüs, aşısız kendi kendine çekip gidecek mi" diye sorguladığı Trump, "Elbette. Belirli bir süre sonra" diye karşılık verdi.

Moderatörün "Ve pek çok ölümle" diye itirazı üzerine ABD Başkanı'nın ağzından "Sürü zihniyeti benzeri geliştireceksiniz" sözü çıktı.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI MI DEMEK İSTEDİ?

Aralıkta Çin'de başlayan pandemiye mart ayında hazırlıksız yakalanan ABD gibi ülkelerden biri olan Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson, ilkin, bilim insanlarına danıştıklarını ve 'sürü bağışıklığı' yaklaşımını, yani yeterince sayıda insan bağışıklık kazandığında enfeksiyonun duracağı varsayımını benimsediklerini açıklamıştı. Böylece Britanya Avrupa'da koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında birinci sıraya yerleşirken, Başbakan enfekte olup ölümden döndükten sonra sürü bağışıklığı yaklaşımını bırakmıştı.

'Sürü zihniyeti' derken yakın arkadaşı Johnson'ın 'sürü bağışıklığı' yaklaşımına atıf yaptığı sanılan Trump, ne demek istediğini açıklamaya çalışırken İngilizcenin sınırlarını aştı:

SÜRÜ GELİŞİMİ

"Sürü gelişimi olacak ve bu gerçekleşecek. Bu gerçekleşecek, ama bence aşıyla çok hızlı geçip gidecek. Bence gerçekten köşeyi dönmekteyiz."

Kamuoyunun önüne maske takarak çıkmadığı için eleştirilen ABD Başkanı, maske takmayı, sosyal mesafeye uymayı reddeden ve çoğunluğu kendi Cumhuriyetçi Partisi'nin taraftarı olan kesimleri de savundu. Trump "Pek çok insan maske takmıyor ve maskenin iyi olduğunu düşünmüyor" deyince, Stephanopoulos "Kim bu insanlar" diye sordu.

"Garsonlar" yanıtını veren ABD Başkanı, 'servis yapanların sürekli elleriyle maskeleriyle oynadıklarını gördüğünden' söz ederek şöyle konuştu:

"Onları suçlamıyorum. Sadece olanı söylüyorum. Maskeyle oynuyorlar. Dolayısıyla maske işi bitmiştir, önce maskeye, sonra tabağa dokunuyorlar ve bu iyi bir şey olamaz."

Kovid-19'un merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdüren ABD'de bugüne dek yaklaşık 6.6 milyon vaka ve 200 bin ölüm kayıtlara geçti. Bu, dünyadaki vaka sayısının yüzde 20'sine tekabül ediyor, oysa dünya nüfusunun sadece yüzde 4'ü ABD'de yaşıyor.

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