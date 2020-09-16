Trump koronanın 'kendi kendine' gideceğini savundu!

ABD'de gazeteci Bob Woodward'ın Başkan Donald Trump'la mülakatlarına yer verdiği 'Rage' (Öfke) kitabının ardından, Trump'ın ABC News kanalında seçmenlerin sorularına verdiği cevapların, 3 Kasım seçiminin gidişatını belirleyebileceği yorumları yapılıyor. Zira yandaş Fox News kanalında bile Trump'ın performansı "ABC, Başkan'ı pusuya düşürüp bozguna uğrattı" şeklinde değerlendirildi. George Stephanopoulos'un moderatörlüğünde 'kent meclisi toplantısı' denilen formatta seçmenlerin söz alıp soru yönelttiği programda, Trump kendini aştı. '3-4 HAFTAYA AŞI ÇIKAR' Koronavirüs pandemisine karşı icraatlarını savunan Trump, ABD'deki halk sağlığı kurumlarının aday aşılara onay için önce güvenli olduğundan emin olmak gerektiği uyarısına rağmen "Aşı sahibi olmaya çok yakınız. Gerçeği bilmek isterseniz, önceki yönetimin aşı çıkarması tüm onay süreci yüzünden belki bir yıl alırdı. Ve bizim çıkarmamıza birkaç hafta var. Üç ya da dört hafta olabilir" dedi. Woodward'ın son kitabında ifşa ettiği üzere havadan bulaşarak öldürücü olduğunu bildiği halde koronavirüsü önemsiz göstermesinin nedeninin sorulması karşısında, Trump, "Önemsiz göstermedim. Aslında pek çok açıdan eylem bakımından fazla önem gösterdim. Eylemlerim çok güçlü oldu" diye konuştu.

'AŞIYLA DAHA HIZLI ÇEKİP GİDECEK' Diğer yandan virüsün 'kaybolup gideceğinde' ısrar eden Trump, "Aşısız da çekip gidecek, ama aşıyla çok daha hızlı çekip gidecek" ifadesini kullandı. Stephanopoulos'un "Virüs, aşısız kendi kendine çekip gidecek mi" diye sorguladığı Trump, "Elbette. Belirli bir süre sonra" diye karşılık verdi. Moderatörün "Ve pek çok ölümle" diye itirazı üzerine ABD Başkanı'nın ağzından "Sürü zihniyeti benzeri geliştireceksiniz" sözü çıktı. SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI MI DEMEK İSTEDİ? Aralıkta Çin'de başlayan pandemiye mart ayında hazırlıksız yakalanan ABD gibi ülkelerden biri olan Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson, ilkin, bilim insanlarına danıştıklarını ve 'sürü bağışıklığı' yaklaşımını, yani yeterince sayıda insan bağışıklık kazandığında enfeksiyonun duracağı varsayımını benimsediklerini açıklamıştı. Böylece Britanya Avrupa'da koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında birinci sıraya yerleşirken, Başbakan enfekte olup ölümden döndükten sonra sürü bağışıklığı yaklaşımını bırakmıştı. 'Sürü zihniyeti' derken yakın arkadaşı Johnson'ın 'sürü bağışıklığı' yaklaşımına atıf yaptığı sanılan Trump, ne demek istediğini açıklamaya çalışırken İngilizcenin sınırlarını aştı: