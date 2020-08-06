Trump: Koronavirüs aşısı 3 Kasım'daki seçimden önce hazır hale gelebilir

DSÖ ise "aşı milliyetçiliğine" karşı uyarıyor.ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısının 3 Kasım’da gerçekleştirilecek olan ABD seçimlerinden önce hazır hale getirilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bu tarih, Beyaz Saray sağlık uzmanlarının şimdiye kadar öne sürdüklerinden daha iyimser bir tahmin.

Bir radyo programında aşının ne zaman hazır olacağına dair sorulan soruya “Bu yıl sonundan daha önce bulunabilir” cevabını veren Trump, “hatta seçimden önce ya da tam o zamanlarda” hazır olabileceğini söyledi.

Aşının bulunmasının kendisinin yeniden seçilmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı sorusuna ise “Zararı olmaz, ama ben bunu seçim için yapmıyorum, bir sürü insanın hayatını kurtarmak istiyorum” şeklinde cevapladı.

Beyaz Saray'ın enfeksiyon uzmanı Dr. Anthony Fauci Çarşamba günü yaptığı açıklamada işe yaraması muhtemel bir aşının yıl sonuna kadar güvenli hale geleceğini söylemişti.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, aşıyı bulma çalışmalarının yoğunlaşmasının siyasi olduğunu reddetti fakat 3 Kasım tarihinden önce aşının hazır hale geleceğine inanıp inanmadığına dair bir yorumda bulunmadı.