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Trump: Koronavirüs aşısı 3 Kasım'daki seçimden önce hazır hale gelebilir

06.08.2020 23:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısının ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimden önce bulunmasının mümkün olduğunu açıkladı.

DSÖ ise "aşı milliyetçiliğine" karşı uyarıyor.ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısının 3 Kasım’da gerçekleştirilecek olan ABD seçimlerinden önce hazır hale getirilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bu tarih, Beyaz Saray sağlık uzmanlarının şimdiye kadar öne sürdüklerinden daha iyimser bir tahmin.

Bir radyo programında aşının ne zaman hazır olacağına dair sorulan soruya “Bu yıl sonundan daha önce bulunabilir” cevabını veren Trump, “hatta seçimden önce ya da tam o zamanlarda” hazır olabileceğini söyledi.

Aşının bulunmasının kendisinin yeniden seçilmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı sorusuna ise “Zararı olmaz, ama ben bunu seçim için yapmıyorum, bir sürü insanın hayatını kurtarmak istiyorum” şeklinde cevapladı.

Beyaz Saray'ın enfeksiyon uzmanı Dr. Anthony Fauci Çarşamba günü yaptığı açıklamada işe yaraması muhtemel bir aşının yıl sonuna kadar güvenli hale geleceğini söylemişti.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, aşıyı bulma çalışmalarının yoğunlaşmasının siyasi olduğunu reddetti fakat 3 Kasım tarihinden önce aşının hazır hale geleceğine inanıp inanmadığına dair bir yorumda bulunmadı.

COVID-19 aşısını bulmak için ülkelerin girdiği yarış, aşıya dair güvenilirlik kaygılarını da artırıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Raja Krishnamoorthi, aşının hızlı bir biçimde hazır hale getirilmesinin önemli olduğunu ancak hızlı olmak adına kalitesinin feda edilmemesinin ve test aşamasına çok hızlı geçilmemesinin daha önemli olduğunu belirtti.

DSÖ aşı milliyetçiliğine karşı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise "aşı milliyetçiliğine” karşı uyardı. Örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus varlıklı ülkelerin aşıyı bulduktan sonra dünya çapında paylaşmalarının kendi çıkarlarına olacağını, yoksul ülkelerin aşıya ulaşamadığı durumda kimsenin güvende olmayacağını ekledi. Dünyanın daha hızlı toparlanabilmesi için birlikte hareket etmesine ihtiyaç olduğunu, dünyada bütün ekonomilerin birbirine bağlı olduğunu ifade etti.

Reuters, AFP / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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