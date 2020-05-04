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Trump, koronavirüs kaynaklı ölüm tahminini açıkladı ve aşı için tarih verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 07:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kayıplarının 80 ila 90 bine ulaşabileceğini söyledi.

Trump, koronavirüs kaynaklı ölüm tahminini açıkladı ve aşı için tarih verdi

ABD'li Fox News kanalına konuşan Trump, Kovid-19 ile mücadeleye ve beklenen sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ABD'nin salgınla mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğini ve alınan tedbirler kapsamında ekonomik olarak kapanan bazı eyaletlerde hayatın kademeli olarak yeniden normale döndürülebileceğini kaydetti.

Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya cevap veren Trump, ülkede 80 ile 90 bin arasında insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Trump, konuşmasında rakamlara kıyasla çok iyi bir durumda olmadıklarını ancak diğer ülkelere göre de kötü sayılmayacaklarını savundu.

Geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan açıklamada ölü sayısının 60 ile 65 bin arasında olacağı ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "O zaman 65 bin demiştim şimdi 80 ila 90 bin diyorum çünkü çok hızlı artabiliyor." şeklinde cevap verdi.

AŞI 2020 SONUNDA HAZIR OLACAK

Virüs konusundaki aşı çalışmalarına da değinen Trump, gerekli aşı üzerinde sıkı bir çalışma yapıldığını ve 2020 sonuna kadar hazır olacağını belirtti.

Trump, "Yaptığımız sıkı takip sonucunda beklediğimiz aşının 2020 sonunda bulunacağını düşünüyoruz. Şu an elimizde modeller var ve ikmal hattı kuruyoruz." dedi.

Trump'ın bu sözlerinin Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü üyelerinin ifadeleriyle çelişmesi ise dikkati çekti.

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