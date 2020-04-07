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  4. Trump, koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'ne yüklendi: Bu defa gerçekten patladı

Trump, koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'ne yüklendi: Bu defa gerçekten patladı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 19:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) sert bir dille eleştirdi.

Trump, koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'ne yüklendi: Bu defa gerçekten patladı

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DSÖ'yü, Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı bir tutum sergilemekle" suçladı.

ABD Başkanı Trump, "DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün, Kovid-19 krizinin başlarında ABD'nin Çin'den gelen uçak seferlerini durdurma kararına ilişkin tavsiyelerine dikkati çeken Trump, "Neyse ki Çin'e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?" ifadelerini kullandı.

(AA)

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