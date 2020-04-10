Trump: Koronavirüse yönelik 19 tedavi test ediliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Virüs ile mücadelede emeği geçen herkese teşekkür eden Trump, "Şu anda neler olduğunu ve bizim nerede durduğumuzu biliyorsunuz. Umuyorum ki çok ama çok yakın bir zamanda ülkemizin çarkları yeniden dönmeye başlayacak. Halkımız, hep birlikte milletimiz, tarihindeki en asil bölümü yazıyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da yoğun bakımdan çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Trump, Johnson'a acil şifalar diledi.

Trump, "ABD'de şu ana kadar yapılan testlerde 2 milyonu geçtiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemiz için önemli bir kilometre taşı." dedi.

HASTANELER KURAN MÜHENDİS BİRLİKLERİNE VE FEMA'YA ÖVGÜ

ABD Ordusuna bağlı Mühendis Birlikleri ile ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA), ülke genelinde kurduğu 21 geçici hastane ile 17 bin yatak kapasitesi oluşturduğunu belirten Trump, "Mühendis Birlikleri ve FEMA muhteşem iş çıkarıyor." dedi.