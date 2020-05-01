Trump: Koronavirüsü Çin’in ürettiğine ilişkin kanıtı gördüm

İstihbarat ve dışişleri ise Trump’la çelişen açıklamalar yaptı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, elinde yeni tür koronavirüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiğine ilişkin kanıt olduğunu öne sürdü.

Kendisine virüsün çıkış noktasının Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğu iddialarına ilişkin güvenilir bir kanıt görüp görmediği sorulan Trump, "Evet, gördüm. Ve bence Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kendinden utanmalı. Çünkü onlar Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi. Bu ülke onlara yılda 500 milyon dolar ödüyor, Çin ise onlara 38 milyon dolar ödüyor" yanıtını verdi.

Kendisinden kanıta ilişkin detay vermesi istenen Trump, "Size bunu söyleyemem. Bunu size söylememe izin verilmiyor" dedi. Trump, Çin'i pandemideki rolü nedeniyle yeni gümrük vergisi getirmekle de tehdit etti.

İstihbarat ve dışişlerinden yalanlama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden (DNI) ise, Trump'ın sözlerini yalanlayan açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, "Virüsün tam olarak nerede ortaya çıktığını bilmiyoruz" dedi. Pompeo, "Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden gelip gelmediğini bilmiyoruz. Pazar yerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyoruz. Bu soruların yanıtını bilmiyoruz" diye konuştu.