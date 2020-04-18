Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddiasını "mantıklı" buluyor

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Bazı eyaletlerdeki "virüs önlemlerini kaldırın" protestolarına da destek veren Trump, "Bazı eyaletlerin aldığı önlemler aşırı sıkı. Evde kalınması talimatlarından bahsetmiyorum ama bazıları çok aşırıya kaçan önlemler alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'a Twitter üzerinden Çin'deki ölümlere ilişkin yaptığı, "Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve ABD'deki ölümlerden de daha çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz." açıklaması soruldu.

Çin'in virüsün ortaya çıktığı ülke olduğunu anımsatan ve nüfusunun da çok daha fazla olduğuna işaret eden Trump, "Dünyada en çok koronavirüs ölümünün olduğu ülke biz değiliz, bu Çin olmalı. Biliyorsunuz virüs ilk orada ortaya çıktı. Çin çok büyük bir ülke ve ciddi sorun yaşadı. Bugün ölü sayılarını revize ettiler ama sadece Vuhan için. Vuhan dışında çok konuşmuyorlar." diye konuştu.

"184 ÜLKE ŞİMDİ BU VİRÜSÜN ACISINI YAŞIYOR"