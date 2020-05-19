HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump koronaya karşı sıtma ilacı kullanıyor

Trump koronaya karşı sıtma ilacı kullanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2020 08:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsten korunmak için her gün sıtmaya karşı kullanılan hidrosiklorokin hapı aldığını söyledi.

Trump koronaya karşı sıtma ilacı kullanıyor

Trump'ın açıklamasının ardından doktorlardan uyarı geldi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, COVID-19 hastalığına karşı kendini korumak için bir buçuk haftadır hidroksiklorokin (HCQ) ilacı aldığını açıkladı.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, günde bir HCQ hapı aldığını ifade eden Trump, söz konusu ilacın büyük ihtimalle işe yaradığını iddia ederek "Kaybedecek ne var?" ifadesini kullandı.

Trump daha önce de, sıtma hastalığına karşı geliştirilmiş olan hidrosiklorokinin yararlarını övücü konuşmalar yapmış ve bu ilacı "tanrının bir armağanı" olarak nitelendirmişti.

Her gün koronavirüs testine tabi tutulan Başkan Trump, Beyaz Saray doktoruna hidrosiklorokin ilacı almasının doğru olup olmayacağını sorduğunu, doktorun da kendine "Yani, almak istiyorsan alabilirsin" dediğini belirtti.

Ancak Trump’ın açıklamalarının hemen ardından konuyla ilgili görüş belirten Amerikan St. Joseph Üniversitesi Kliniği’nin Başkanı Dr. Bob Lahita, insanları COVID-19’a karşı hidroksiklorokin kullanmama konusunda uyardı. Lahita, "Bu ilacı çok sayıda hastada kullandık fakat hiçbir sonuç almadık" dedi.

Avrupa Birliği’nde (AB) de uzmanlar söz konusu maddenin COVID-19’a iyi geldiğine dair bir kanıtın henüz bulunmadığını bildiriyor. Ancak bu ilacın COVID-19’a etkisi üzerine, dünyanın farklı ülkelerinde halihazırda pek çok araştırma yürütülüyor.

KALP RİTİM BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYOR

Diğer yandan hidroksiklorokinin yan etkileri olduğu ve kalp rahatsızlıklarına yol açabileceği biliniyor. ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından yapılan açıklamada, HCQ‘yu ya da daha eski bir sıtma ilacı olan Klorokin’i kullanan COVID-19 hastalarının bazılarında "ağır kalp ritm bozukluğu" görüldüğüne dair haberler geldiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenli olarak aldığı HCQ’nun yanı sıra, koronavirüse yakalanmamak için günde bir doz da azitromisin antibiyotik kullandığını bildirdi. Trump konuyla ilgili sözlerini, "Size söyleyebileceğim tek şey, şu ana kadar iyi olduğum" diyerek noktaladı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
ABD'de koronavirüs yerliler arasında hızla yayılıyorABD'de koronavirüs yerliler arasında hızla yayılıyor
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor

En Çok Okunan Haberler

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Bakan Soylu'dan Yıldız'a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

Bakan Soylu'dan Yıldız'a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Diğer Haberler
Ünlü Suudi milyarder Salih Abdullah Kamil hayatını kaybetti

Ünlü Suudi milyarder Salih Abdullah Kamil hayatını kaybetti

ABD Başkanı Trump'tan DSÖ'ye 30 gün süre!

ABD Başkanı Trump'tan DSÖ'ye 30 gün süre!

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

Oran New York ve New Jersey'i geçti! ABD'de koronavirüs yerliler arasında hızla yayılıyor

ABD'de koronavirüs yerliler arasında hızla yayılıyor

ABD'de krizin adı oldu! Görevden alınan isim hakkında bomba iddialar

Görevden alınan isim hakkında bomba iddialar

Çin’de 5 büyüklüğünde deprem

Çin’de 5 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.