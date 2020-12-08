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Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı

08.12.2020 23:39 | Son Güncelleme:
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Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesi için kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımında Amerikalılara öncelik verilmesine ve aşının daha sonra diğer ülkelere dağıtılmasına yönelik bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Warp Speed Operasyonu Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 aşı çalışmalarını değerlendirdi.

Normalde aşı çalışmalarının 5-6 yıl sürebileceğini belirten Trump, aşının bir an önce geliştirilmesi ve milyonlarca kişinin yaşamının kurtarılması için hükümetin tüm olanaklarını seferber ettiklerini kaydetti.

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Trump, "ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bir aşıyı onaylamaya birkaç gün uzakta, onlara baskı yapıyoruz. Aşı onayı alır almaz geniş çapta dağıtımına başlanacak." ifadesini kullandı.

Yönetiminin, aşı çalışmalarının hızlandırılması için 14 milyar dolar ayırdığını belirten Trump, hem Moderna hem de Pfizer'ın aşılarının yüzde 95 civarında etkili olduğunu duyurduğunu, Johnson and Johnson gibi şirketlerin de yakın zamanda aşılarının etkisini kanıtlamasını beklediklerini söyledi.

Trump, FDA'nın birkaç gün içerisinde Pfizer'ın, ardından da Moderna'nın aşısının kullanımına onay verebileceğinin altını çizerek, "10 milyonlarca doz aşı, bu ay hazır olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı konusunda yaşlıların, kronik hastalığı olan kişilerin ve sağlık çalışanlarının öncelikli olacağını belirten Trump, "Eyalet valilerine aşı konusunda yaşlı Amerikalıları öncelik edinmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Bu aşı virüs kaynaklı ölümleri ve hastaneye yatışları önemli miktarda azaltacaktır. Kısa süre içerisinde her şeyin normale döneceğini umuyoruz." dedi.

"AMERİKAN MUCİZESİNİN KIYISINDAYIZ"

Trump, Kovid-19 ile mücadele konusunda birçok ülke ile iş birliği yaptıklarını belirterek, "Bugün imzaladığımız kararname ile Amerikalılar virüs aşısı için öncelikli olacak, aşı daha sonra diğer ülkelere gönderilecek. Gerekirse bu konuda Savunma Üretim Yasası'nı da devreye sokarız ama buna gerek kalmayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm Amerikalıların aşıya ulaşabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Trump, aşının ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.

Trump, Amerikan bilim insanları ve şirketlerin aşı konusundaki çalışmalarını överek, "Şu anda modern tıp tarihinde bir Amerikan mucizesinin kıyısındayız." dedi.

Konuşmasının ardından Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMEMEYİ SÜRDÜRÜYOR

İmza töreninin ardından Trump, bir gazetecinin, bu zirvede neden Joe Biden yönetimine geçiş ekibinden kimsenin olmadığını sorması üzerine, "Çünkü seçimleri biz kazandık. Özellikle kritik eyaletlerde korkunç şeyler oldu. Resmi olarak gelecek hükümetin kim olduğunu görmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının henüz resmiyet kazanmadığını vurgulayan Trump, "Demokratların yaptıkları tüm yolsuzluklara bakın. Bu şekilde seçim kazanamazsınız. Umuyoruz ki bir sonraki yönetim Trump yönetimi olur." görüşünü paylaştı.

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