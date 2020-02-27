Trump Kovid-19 (koronavirüs) için Pence'i görevlendirdi ve ekledi: Virüse grip gibi davranın

Trump Kovid-19 konusunda Beyaz Saray'da, Pence, Sağlık Bakanı Alex Azar ve sağlık yetkililerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Önceliklerinin ABD halkının sağlığı ve güvenliği olduğunu, ilk günden bu yana gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Trump, "Bu hastalık yayılırsa ne yapmamız gerekirse yapmaya hazırız. Ama ABD halkına karşı risk oldukça az." dedi.

Trump, Kongre ile de virüs konusunda yakından çalıştıklarına ve iki parti arasında ortak bir ruh oluştuğuna inandığını belirterek, "Kongreden 2,5 milyar dolar fon istedik. Bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak Demokratlar, bundan çok daha fazlasını istiyor. Onlar daha fazla para istiyor, biz daha fazla şey yapacağız. Ne kadar para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Umarım o kadar çok para harcamak zorunda kalmayız." diye konuştu.

"ÇİN'DE HASTALIĞIN YAYILMASI BİR NEBZE AZALDI"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştüğünü ifade eden Trump, "Şi çok çalışıyor. Çin'in bildirdiği rakamlara güvenebilirsiniz. Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı." dedi.

Trump, uzmanlardan öğrendiğine göre grip yüzünden ABD'de her yıl 25 bin ila 69 bin kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, buna kıyasla Kovid-19 vakalarının çok az olduğunu söyledi.