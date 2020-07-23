Trump, Kovid-19 vakalarındaki artışa ırkçılık karşıtı gösterilerin yol açmış olabileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Bugün Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık sipariş verdiklerini hatırlatan Trump, aşı ve tedavi konusunda hızlı ilerlediklerin belirtti.

Kovid-19 kaynakları ölümlerin neredeyse yarısının yaşlı bakım evlerinde gerçekleştiğine işaret eden Trump, salgının başından bu yana buralarla ilgili gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını vurguladı.

YAŞLI BAKIM EVLERİ İÇİN YENİ ADIM

Yaşlı bakım evlerine ilişkin yeni kararlar da aldıklarını dile getiren Trump, "Yaşlı bakım evlerinde çalışan tüm personeller en üst düzeyde test olacak. Bu kapsamda 15 bin hızlı test tanı cihazı göndereceğiz. Bu cihazlar 5 ila 15 dakikada sonuç alınmasını sağlayacak." bilgisini paylaştı.

Trump ayrıca Sağlık Bakanlığının, ek personel alımı, test kapasitesinin artırımı, teknolojik destek gibi konularda harcanmak üzere bakım evlerine toplam 5 milyar dolarlık yardım yapacağını kaydederek, yüksek risk bölgelerine daha fazla yardım gideceğini anlattı.