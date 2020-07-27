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  4. Trump, Kovid-19'a yakalanan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile son dönemde görüşmediğini açıkladı

Trump, Kovid-19'a yakalanan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile son dönemde görüşmediğini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2020 21:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi "pozitif" çıkan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile son dönemde görüşmediğini açıkladı.

Trump, Kovid-19'a yakalanan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile son dönemde görüşmediğini açıkladı

Trump, Kuzey Carolina eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

O'Brien'ın Kovid-19'a yakalandığının anımsatılması üzerine Trump, "Onunla son dönemde görüşmedim. Testinin pozitif çıktığını duydum. Daha sonra onu arayacağım." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı tedavi ve aşı çalışmalarının iyi gittiğini vurgulayan Trump, Kuzey Carolina ziyaretinde de bu konuda temaslarda bulunacağını vurguladı.

O'BRIEN KOVID-19'A YAKALANDI

Beyaz Saray'dan bu sabah yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif belirtiler gösterdiği belirtilmişti.

Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar ABD yönetiminde Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim olmuştu.

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, O'Brien'ın virüsü Beyaz Saray dışında, bir aile toplantısı esnasında kapmış olabileceğini belirtmişti. (AA)

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