Trump: Kripto paraların hayranı değilim

ABD Başkanı Trump ise sanal paraları eleştirerek, "ABD'de tek gerçek paramız var, o da Amerikan Doları" dedi.Facebook'un kendi kripto parasını piyasa sürmeyi planladığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Başkan Donald Trump bu tip kripto paralara yönelik endişelerini dile getirdi. Trump, "Değeri oldukça değişken olan ve yoktan varolan Bitcoin'in ya da diğer kripto paraların taraftarı değilim" diye konuştu. ABD Başkanı ayrıca doğası itibariyle takip edilmesi imkansız olan kripto paraların yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırabileceğine dikkat çekti.

Kripto paralar, Bitcoin'in 2009 yılında yürürlüğe girmesiyle yaygınlaştı. Dönem dönem oldukça değer kazanan kripto paralara bir yenisinin ekleneceğini geçtiğimiz hafta Facebook tarafından açıklandı. Sosyal medya devi, Libra adlı kendi sanal parasını çıkarma kararını kamuoyu ile paylaştı.

İki milyardan fazla takipçisi olan Facebook'un 2020'de çıkarmak istediği kripto paranın finans dünyasını alt üst edebileceği belirtiliyor.

"Tek gerçek paramız Amerikan Doları!"