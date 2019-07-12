HABER

Trump: Kripto paraların hayranı değilim

12.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

Facebook kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor.

Trump: Kripto paraların hayranı değilim

ABD Başkanı Trump ise sanal paraları eleştirerek, "ABD'de tek gerçek paramız var, o da Amerikan Doları" dedi.Facebook'un kendi kripto parasını piyasa sürmeyi planladığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Başkan Donald Trump bu tip kripto paralara yönelik endişelerini dile getirdi. Trump, "Değeri oldukça değişken olan ve yoktan varolan Bitcoin'in ya da diğer kripto paraların taraftarı değilim" diye konuştu. ABD Başkanı ayrıca doğası itibariyle takip edilmesi imkansız olan kripto paraların yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırabileceğine dikkat çekti.

Kripto paralar, Bitcoin'in 2009 yılında yürürlüğe girmesiyle yaygınlaştı. Dönem dönem oldukça değer kazanan kripto paralara bir yenisinin ekleneceğini geçtiğimiz hafta Facebook tarafından açıklandı. Sosyal medya devi, Libra adlı kendi sanal parasını çıkarma kararını kamuoyu ile paylaştı.

İki milyardan fazla takipçisi olan Facebook'un 2020'de çıkarmak istediği kripto paranın finans dünyasını alt üst edebileceği belirtiliyor.

"Tek gerçek paramız Amerikan Doları!"

Facebook'un hamlesine mesafeli yaklaşan Trump, Libra'nın az itibarı ve güvenilirliği olduğunu söyledi. Trump, Facebook gibi kendi kripto parasını çıkarmak isteyen şirketlere Amerikan ve uluslararası bankacılık kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Başkan Donald Trump, "ABD'de tek bir gerçek paramız var, o da hiç olmadığı kadar güçlü. Onun adı da Amerikan Doları!" ifadesini kullandı.

Bir grup Amerikalı politikacı Facebook'un Libra projesini dondurmasını isterken, G-7 grubu maliye bakanlarının gelecek hafta Fransa'da yapacağı toplantıda varlığa dayalı kripto paralar hakkında bir ön rapor hazırlaması bekleniyor.

Facebook, akıllı telefonla erişim sağlanacak Libra'yı banka hesabı olmayan kişiler için bir alternatif olarak piyasaya süreceğini açıklamıştı.

AFP/ÖA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
S-400’lerin teslimatı başladıS-400’lerin teslimatı başladı
MSB: 'S-400'ler Ankara'ya intikal Ediyor'MSB: 'S-400'ler Ankara'ya intikal Ediyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trump, nüfus sayımında vatandaşlık sorusundan vazgeçti

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Yolcu uçağı türbulansa girdi: 37 yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Sudan'da darbe girişimi!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

BM'den bir uyarı daha: Felaketle sonuçlanır

Dünyayı tedirgin eden uyarı: Felaketle sonuçlanır

Suriye’nin Haseke kentinde patlama

Suriye'de şiddetli patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.