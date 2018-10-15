Trump Küresel Isınma Konusunda Geri Adım Attı

Amerika Başkanı Donald Trump, küresel ısınmanın yalan olduğu söyleminden geri adım attı.

Pazar günü CBS televizyonunda yayınlanan “60 Dakika” programına röportaj veren Trump, “Sanırım birşeyler oluyor. Bazı şeyler değişiyor ve yine değişecek. İklim değişikliğini reddetmiyorum ama gayet iyi şekilde gerileyecek. Milyonlarca yıllık birşeyden bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Trump, uzun süredir küresel ısınmanın bir yalan olduğunu ve bu yalanın Çin tarafından Amerika ekonomisine zarar vermek için uydurulmuş olduğunu savunuyordu. Araştırmalar küresel ısınmanın kirlilik ve insanların yarattığı çevresel sorunlar kaynaklı olduğunu gösterse de Trump, buna insanoğlunun neden olduğu konusunda emin olmadığını söyledi. Amerika Başkanı bu sebeple de trilyonlarca dolarlar harcamak ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olacak kararlar almak istemediğini belirtti.

Birçok bilimadamı son dönemdeki güçlü kasırgalarla küresel ısınma arasında bağlantı olduğunu söylüyorlar. Son olarak Florida Panhandle’ı vuran Michael Kasırgası, Amerika kıtasını son 50 yıldır etkileyen en güçlü fırtına oldu.