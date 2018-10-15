Trump Küresel Isınma Konusunda Geri Adım Attı

Amerika Başkanı Donald Trump, küresel ısınmanın yalan olduğu söyleminden geri adım attı.
Pazar günü CBS televizyonunda yayınlanan “60 Dakika” programına röportaj veren Trump, “Sanırım birşeyler oluyor. Bazı şeyler değişiyor ve yine değişecek. İklim değişikliğini reddetmiyorum ama gayet iyi şekilde gerileyecek. Milyonlarca yıllık birşeyden bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Trump, uzun süredir küresel ısınmanın bir yalan olduğunu ve bu yalanın Çin tarafından Amerika ekonomisine zarar vermek için uydurulmuş olduğunu savunuyordu. Araştırmalar küresel ısınmanın kirlilik ve insanların yarattığı çevresel sorunlar kaynaklı olduğunu gösterse de Trump, buna insanoğlunun neden olduğu konusunda emin olmadığını söyledi. Amerika Başkanı bu sebeple de trilyonlarca dolarlar harcamak ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olacak kararlar almak istemediğini belirtti.
Birçok bilimadamı son dönemdeki güçlü kasırgalarla küresel ısınma arasında bağlantı olduğunu söylüyorlar. Son olarak Florida Panhandle’ı vuran Michael Kasırgası, Amerika kıtasını son 50 yıldır etkileyen en güçlü fırtına oldu.
Trump, Michael’dan daha kötü kasırgalar olduğunu uzmanların küresel ısınma konusunda çağrılar yapmasının büyük bir siyasi söylem olduğunu söyledi.
Bu esnada Michael Kasırgası nedeniyle Florida’da Mexico Beach kasabası adeta yer yüzünden silindi. Florida Valisi Rick Scott da fırtına sonrası, “Mexico Beach yerle bir oldu, ortalık sanki bir savaş alanı gibi” dedi.
Saate 250 kilometrelik rüzgarlarla bölgeyi vuran Michael Kasırgası sonrası sadece birkaç bina ayakta kalmayı başardı. Yıkılan binaların beton kolonları sadece ortada kaldı. Neredeyse tüm ağaçlar yerlerinden söküldü ve bölgeye giden otoyol kullanılamaz hale geldi.
Mexico Beach Polis şefi Anthony Kelly Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Buraya gelip yıkımı gördüğünüzde buna duygusal olarak da dayanmak çok zor. Burada yaşayan herkesi tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Hepsi yakın olduğumuz insanlar ve şimdi tek tek bu yıkılmış evlere gidip komşularımızın orada, yıkıntılarda olmadıklarından emin olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Kasabanın Sağlık İşleri Müdürü Patricia Cantwell de, “Panhandle boyunca yıkımın bu kadar şiddetli olduğunu görmek son derece üzücü” dedi.
Cantwell ,kendisinin 1992’deki Andrew Kasırgası’nı da gördüğünü ve şimdi yaşanan yıkımın da giderilmesi ve yaraların sarılmasının yıllar alacağını anlattı.
Federal Acil Durum Yönetim Ajansı Yöneticisi Brock Long, Mexico Beach’te ölü sayısının artabileceğini, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Bölgedeki yıkımın boyutlarını tespit etmek için süren çalışmaların 10 gün daha alabileceği belirtiliyor.
Başkan Trump da Pazar günü, Florida’nın masraflarının tamamının federal hükümet tarafından karşılanması ve eyaletin banka borcu ödemelerinin kolaylaştırılmasına ilişkin bir kararname imzaladı.
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