Trump: Kürtler de melek değil

Bu arada onlar da melek değil" dedi.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de IŞİD'e karşı verilen savaşta ABD'nin desteklediği gruplar arasında yer alan Suriyeli Kürtler için "Onlar da melek değil" dedi.

Suriye'nin kuzeyinden Amerikan askerlerini çektiği için ülkesinde ağır eleştiriler ile karşı karşıya kalan Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kürtler çok iyi korunuyor. Bu arada onlar da melek değil" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Suriye'deki durumun müzakere edilmesine yardım edeceğini belirten Trump, "Eğer Suriye kendi topraklarını geri almak istiyorsa, bu onlara ve Türkiye'ye kalmış" diye konuştu.

Trump, ABD'nin Türkiye'deki nükleer silahlarının güvenliği konusunda endişesi olmadığını da söyledi.

Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren bir kararnameye onay veren Trump, gelişmeleri ele almak üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Ankara'ya gönderme kararı almıştı.

Pompeo: Amacımız Türkiye ile ilişkileri koparmak değil