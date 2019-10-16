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Trump: Kürtler de melek değil

16.10.2019 18:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de duruma yönelik değerlendirmesinde "Kürtler çok iyi korunuyor.

Bu arada onlar da melek değil" dedi.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de IŞİD'e karşı verilen savaşta ABD'nin desteklediği gruplar arasında yer alan Suriyeli Kürtler için "Onlar da melek değil" dedi.

Suriye'nin kuzeyinden Amerikan askerlerini çektiği için ülkesinde ağır eleştiriler ile karşı karşıya kalan Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kürtler çok iyi korunuyor. Bu arada onlar da melek değil" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Suriye'deki durumun müzakere edilmesine yardım edeceğini belirten Trump, "Eğer Suriye kendi topraklarını geri almak istiyorsa, bu onlara ve Türkiye'ye kalmış" diye konuştu.

Trump, ABD'nin Türkiye'deki nükleer silahlarının güvenliği konusunda endişesi olmadığını da söyledi.

Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren bir kararnameye onay veren Trump, gelişmeleri ele almak üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Ankara'ya gönderme kararı almıştı.

Pompeo: Amacımız Türkiye ile ilişkileri koparmak değil

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu. Fox Business Network'e konuşan Pompeo, Amerikalı heyetin amacının ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Suriye'deki duruma bir çözüm bulmak olduğunu söyledi. Pompeo, Suriye'de bir iktidar boşluğu oluşmasının engellemek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Amerikan heyetinden isimlerin Trump yönetimi ile direkt ve yüzyüze görüşme yapmasının önemli olduğunu söyleyen Pompeo, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğimiz konusunda beklentimiz var" dedi.

Türkiye'ye seslenen Pompeo, "Suriye'ye operasyonu durdurması gerekiyor. Herşeyi yoluna koymaya başlamak için ateşkese ihtiyacımız var" diye konuştu. Erdoğan'ın Suriye'deki durumdan sorumlu tutulup, tutulamayacağına dair bir soruya Pompeo, "Bunun karışık bir durum olduğunu hatırlamamız gerekiyor" dedi.

ABD'nin ateşkes talebine ilişkin Erdoğan Bakü ziyareti sonrası gazetecilere uçakta yaptığı açıklamada "Asla ateşkes ilan edemeyiz" diyerek bölgeyi güvenlik bölge ilan etmek istediklerini tekrarlamıştı.

rtr/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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