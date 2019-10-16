Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin bu iki ülke arasındaki bir mesele olduğunu belirterek, “Bizim sorunumuz değil” dedi. Trump, “Kürtler de melek değil” ifadesini kullandı.

Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla görüşmesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada. “Kürtler savaşmayı biliyorlar…Onlar melek değiller. Bizimle birlikte savaşmaları için onlara çok para ödedik” diye konuştu.

“Suriye muhtemelen Rusya’yla işbirliği yapacaktır” diyen Trump “Rusya gerçekten müdahil olmak istiyorsa bu onlara kalmış. Biz Türkiye’nin doğru olanı yapmasını sağlamaya uğraşıyoruz. Biz savaşların durduğunu görmek istiyoruz” diye ekledi.

Trump “Ruslar IŞİD’le mücadeleyle baş edebilir ve baş etmeli. Biz müzakereler için yardım ederiz” ifadelerini kullandı.

Durumun şu an ABD için stratejik olarak çok iyi olduğunu kaydeden Trump “Biliyorum yalan haber medyası bunu bu şekilde yansıtmıyor” dedi.