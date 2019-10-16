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Trump: ‘Kürtler de Melek Değil’

16.10.2019 18:58 | Son Güncelleme

Başkan Trump Beyaz Saray’da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin bu iki ülke arasındaki bir mesele olduğunu belirterek, “Bizim sorunumuz değil” dedi. Trump, “Kürtler de melek değil” ifadesini kullandı

Trump: ‘Kürtler de Melek Değil’

Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin bu iki ülke arasındaki bir mesele olduğunu belirterek, “Bizim sorunumuz değil” dedi. Trump, “Kürtler de melek değil” ifadesini kullandı.

Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla görüşmesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada. “Kürtler savaşmayı biliyorlar…Onlar melek değiller. Bizimle birlikte savaşmaları için onlara çok para ödedik” diye konuştu.

“Suriye muhtemelen Rusya’yla işbirliği yapacaktır” diyen Trump “Rusya gerçekten müdahil olmak istiyorsa bu onlara kalmış. Biz Türkiye’nin doğru olanı yapmasını sağlamaya uğraşıyoruz. Biz savaşların durduğunu görmek istiyoruz” diye ekledi.

Trump “Ruslar IŞİD’le mücadeleyle baş edebilir ve baş etmeli. Biz müzakereler için yardım ederiz” ifadelerini kullandı.

Durumun şu an ABD için stratejik olarak çok iyi olduğunu kaydeden Trump “Biliyorum yalan haber medyası bunu bu şekilde yansıtmıyor” dedi.

ABD’nin Türkiye'nin operasyon bölgesinden büyük ölçüde çekildiğini belirten Trump, Türkiye’ye yaptırım uygulamanın, bölgeye askeri personel konuşlandırmaktan daha tercih edilir bir karar olduğunu savundu.

Trump “Biz polis değiliz. Artık eve dönme zamanımız. Eğer Türkiye Suriye’ye giriyorsa bu Türkiye ve Suriye arasındadır. Bu bizim sorunumuz değildir” dedi.

Başkan Trump, “Eğer Suriye topraklarını geri almak için savaşmak isterse bu onların bileceği iş” ifadesini kullandı. Trump “Orada oynayabilecekleri çok kum havuzu var” dedi.

Trump, Türkiye’deki ABD nükleer silahlarının güvende olduğundan emin olduğunu da kaydetti.

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