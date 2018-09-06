Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmet el-Cabir es-Sabah ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, kimyasal silah saldırısından sonra Beşşar Esed'in öldürülmesini istediği yönündeki iddialara, "Böyle bir şey demedim. Böyle bir şey asla tartışılmadı." diye cevap verdi.

ABD Başkanı Trump ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, ikili görüşmeden önce basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İki lider, görüşmelerinde iki ülke arasındaki askeri, ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığını; ayrıca Yemen, Suriye ve Filistin'deki son durum da dahil bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığını vurguladı.

Yemen'deki durumun oldukça kötü olduğunu söyleyen Trump, "Orta Doğu'da birçok yer trajik durumda. Oradaki durumlar kompleks bir bulmaca gibi." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın Orta Doğu'daki birçok krizin arkasından çıktığını savunan Trump, bu ülkede yükselen bir kriz ortamı olduğunu iddia ederek, "Ben göreve geldiğimde İran'ın Orta Doğu'nun tamamını ne kadar zamanda alacağı konuşuluyordu; şu anda ise kendi varoluşları konusunda endişe duyuyorlar." şeklinde konuştu.