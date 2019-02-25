Trump: ‘Kuzey Kore Büyük Bir Ekonomik Güç Olabilir’

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la lider düzeyinde yapılacak ikinci zirve için Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye gitmek üzere bugün yola çıkıyor. Seyahati öncesinde açıklama yapan Trump, “Harika bir zirve olacak” mesajını verdi. İki lider geçen Haziran ayında Singapur’da bir araya gelmişler ancak ilk zirveden pek az somut sonuç çıkmıştı. Vietnam’daki zirveden yaklaşık 1 hafta önce Kuzey Kore’nin nükleer silah programından vazgeçmesi konusunda “acelemiz yok” diyen Başkan Trump ikinci zirveye ilişkin beklentileri düşürmüştü. Beyaz Saray’da valilerle bir araya gelen Trump “Acele etmiyorum. Kimseyi acele ettirmek istemiyorum. Sadece (Nükleer) deneme istemiyorum. Deneme olmadığı sürece mutluyuz” diye konuştu. Daha önce de Twitter’dan Kuzey Kore’yle görüşmelere ilişkin mesaj paylaşan Trump, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasıyla hızlı bir şekilde ekonomik bir güç olacağını savundu. “Bu olmadan durum değişmez. Başkan Kim akıllıca bir karar verecektir” diye yazdı. Trump kendisini Kuzey Kore ile müzakereler konusunda eleştirenlere de “Yıllardır başarısız olan ve bir şey elde edemeyen insanların bana Kuzey Kore ile nasıl müzakere etmem gerektiğini söylemelerini izlemek çok komik. Yine de teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Kuzey Kore’yle müzakerelerde bir zafer elde etmek adına nelerden vazgeçmeye hazır olduğu konusunda pek çok başkentte endişeler olsa da Başkan Trump Kim Jong Un ile Hanoi’de el sıkışmadan önce adını tarih kitaplarına yazdırmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Trump geçen hafta yaptığı açıklamada “Ben başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore’yle şu anda savaş çıkmıştı” demiş, hatta Kuzey Kore ile ilgili çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesi gerektiğini ima etmiş, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin yazdığı bir mektupla kendisini ödüle aday gösterdiğini belirtmişti. Kuzey Kore’de Kim rejiminin ayakta kalması en büyük öncelik. Kim Jong Un babası Kim Jong Il’den henüz başlangıç aşamasında olan ve tamamlanmamış bir nükleer program devraldı. Yıllardır devam eden yoğun çabaların ardından bir yandan da yaptırımlarla mücadele ederek Amerika ana karasını hedef alabilecek olası bir termonükleer silah kapasitesine sahip olduğunu gösteren bir envanter oluşturdu. Washington’un müzakere masasında oturmasının temel nedeni olarak da bu görülüyor.

ABD Başkanı Trump ile bir araya geldikten sonra dünya sahnesindeki imajı güçlenen Kim Jong Un, Amerika’nın kendisine verebileceği her türlü güvenceye kıyasla daha güçlü bir garanti sağlayabilecek bir silah kapasitesinden vazgeçmeye hazır olduğuna ilişkin henüz ikna edici bir mesaj vermis değil. Kim Jong Un trenle yola çıktı Kuzey Kore Pazar günü Kim Jong Un ve Başkan Trump’ın ikinci bir zirvede bir araya geleceklerini ilk kez doğruladı. Air Force One’la yola çıkan Başkan Trump’ın Salı günü Vietnam’a ulaşması bekleniyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise zırhlı trenle yola hafta sonu yola çıktı. Kuzey Kore liderinin Vietnam yolculuğunun yaklaşık 2,5 gün sürmesi bekleniyor. Trump ve kendisine yakın isimlere göre iki ülke arasındaki gerilimin yumuşaması Başkan Trump’ın geleneksel olmayan ve tahmin edilemez bir diplomasi tarzından kaynaklanıyor. Uzun vadeli stratejik çıkarlara kıyasla kişisel ilişkilerini öne çıkaran Trump Kim Jong Un’un kendisine gönderdiği mektupları da Oval Ofis’e gelen ziyaretçilere göstererek Kuzey Kore’nin genç lideriyle ilişkisinden övgüyle söz ediyor.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un 27-28 Şubat’ta yapılacak zirve için siyasette etkili kardeşi dahil olmak üzere beraberindeki yetkililerle birlikte trenle Pyonyang’dan ayrıldığını bildirdi. İlk zirveden bu yana az ilerleme kaydeden tarafların bu zirvede bazı tavizler karşılığında Kuzey Kore’nin nükleer programının hangi unsurlarından vazgeçebileceği konusuna odaklanmaları bekleniyor. Kuzey Kore medyası Kim’in uğurlandığı andan kareler paylaştı Kuzey Kore medyası Kim Jong Un’un Vietnam seyahati hala devam ederken Kuzey Kore liderinin Pyonyang’dan kırmızı halıyla uğurlandığı törenden ve elinde sigarayla trenin kapısından el salladığı fotoğrafları yayımladı. Kim Jong Un’a Singapur zirvesine de katılan üst düzey yetkililer eşlik ediyor. Kuzey Kore heyetinde ülkenin eski istihbarat başkanlarından ve şu anda da Amerika ile müzakereleri yürüten üst düzey temsilci Kim Yong Chol da yer alıyor. Kuzey Kore haber ajansı KCNA’ya göre heyette Singapur zirvesi sırasında da danışmanlık yapan Kuzey Kore liderinin kardeşi Kim Yo Jong da var.

Kuzey Kore’nin dış dünyaya kapalı olan ve bugüne kadar Kim Jong Un’un yurtdışı seyahatlerini sınırlı düzeyde haberleştiren medyada bu zirveye ilişkin kapsamlı haber yer alması dikkat çekti. “Taraflar daha kapsamlı anlaşma konusunda baskı altında” Her iki taraf da bir önceki zirvede varılan uzlaşıdan daha kapsamlı bir anlaşmaya varmaları konusunda baskı altında. Trump yönetimi Kuzey Kore’nin herhangi bir taviz beklentisi içine girmeden önce füze kapasitesiyle birlikte Amerika’ya yönelik tehdit teşkil eden nükleer silah programından vazgeçmesi gerektiği mesajını vermişti. Kuzey Kore ise Amerika’nın öncülük ettiği yaptırımların hafifletilmesini, bazı güvenlik garantileri ve barış antlaşmasıyla değil sadece bir ateşkesle sonlanan 1950-1953 Kore Savaşı’nın resmi olarak sona ermesini talep ediyor. Vietnam’ın başkenti Hanoi’de sokaklar Kuzey Kore, Amerika ve Vietnam bayraklarıyla donatıldı. Zirvenin yapılacağı ya da liderlerin kalabileceği yerlerde güvenlik önlemleri arttırıldı. Vietnam medyası, Kim Jong Un’un korumaları ve devlet medyası çalışanlarını taşıdığı belirtilen Kuzey Kore’ye ait bir kargo uçağının indiğini duyurdu. Heyetin polis eskortuyla şehir merkezinde bir otele götürüldüğü belirtildi.