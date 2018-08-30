Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i suçladı

Çin ise Başkan'ın suçlamalarını "sorumsuzca" diyerek reddetti.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak için Kuzey Kore ile yapılan görüşmelerde yaşanan yavaşlamadan dolayı Çin'i suçladı. Twitter üzerinden bir açıklama yapan Trump, Pekin ile Washington arasında yaşanan ticaret gerginliğinden ve Çin'den aldığı yardımlardan dolayı Pyongyang yönetiminin "baskı altında" olduğunu söyledi.

Başkan açıklamasında, Çin'in Kuzey Kore'ye para, akaryakıt, gübre ve diğer mallarla yaptığı yardımlarının sürece katkı sağlamadığını belirtirken, her yıl Güney Kore ve Japonya'nın katılımıyla düzenlenen ve büyük maliyeti bulunan askeri tatbikatların bu yıl gerçekleşmeyeceğini kaydetti. Ancak gerekli görüldüğü takdirde eskisinden çok daha büyük çaplı bir askeri tatbikatın düzenlenebileceğinin de işaretini veren Trump, ayrıca Çin ile yaşanan ticari görüş ayrılıklarının zaman içerisinde çözüleceğini belirtti.

ABD Başkanı ek olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a, aralarındaki ilişkinin çok iyi ve sıcak olduğuna dair bir mesaj gönderdi. Trump'ın tatbikat açıklaması, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in dün Pentagon'un askeri tatbikatları askıya alma gibi bir planı olmadığını söylemesi üzerine geldi.