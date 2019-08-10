Trump: 'Kuzey Kore Lideri Füze Denemeleri İçin Özür Diledi'

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bugün yapılan kısa menzilli füze denemelerinden dolayı “küçük çaplı bir özür dilediğini” açıkladı. Trump ABD ve Güney Kore arasında devam eden tatbikatların sona ermesi durumunda Kim’in füze testlerini durdurma sözü verdiğini de belirtti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Donald Trump Kim’in özrünü mektupla gönderdiğini, tatbikatların sona ermesini izleyen dönemde kendisiyle buluşup görüşmeleri yeniden başlatmak istediğini de kaydetti.

Mesajında “Uzun bir mektuptu. Çoğunda gülünç ve masraflı (askeri) tatbikatlardan şikayet ediyordu” diye yazan Trump, “Kısa menzilli füze denemeleriyle ilgili olarak ayrıca küçük bir özür dilemeydi ve tatbikatlar sona erir ermez denemeleri durduracağını söyledi” diye devam etti.

ABD ve Güney Kore tatbikatlara Pazartesi başlamıştı. Bu tatbikatların 20 Ağustos’ta sona ermesi planlanıyor.

Trump, Kuzey Kore lideriyle ne zaman ve nerede yeniden görüşebileceği konusunda bir bilgi vermedi.

Başkan Trump’ın gönderdiği Twitter mesajından birkaç saat önce Kuzey Kore, doğu kıyısından yeni kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı. Füzeler Büyük Okyanus’a düştü. Pyongyang son üç hafta içinde beş, Mayıs’tan bu yana da toplam yedi füze denemesi yaptı.