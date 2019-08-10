Trump: 'Kuzey Kore Lideri Füze Denemeleri İçin Özür Diledi'

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bugün yapılan kısa menzilli füze denemelerinden dolayı “küçük çaplı bir özür dilediğini” açıkladı. Trump ABD ve Güney Kore arasında devam eden tatbikatların sona ermesi durumunda Kim’in füze testlerini durdurma sözü verdiğini de belirtti.
Twitter üzerinden açıklama yapan Donald Trump Kim’in özrünü mektupla gönderdiğini, tatbikatların sona ermesini izleyen dönemde kendisiyle buluşup görüşmeleri yeniden başlatmak istediğini de kaydetti.
Mesajında “Uzun bir mektuptu. Çoğunda gülünç ve masraflı (askeri) tatbikatlardan şikayet ediyordu” diye yazan Trump, “Kısa menzilli füze denemeleriyle ilgili olarak ayrıca küçük bir özür dilemeydi ve tatbikatlar sona erir ermez denemeleri durduracağını söyledi” diye devam etti.
ABD ve Güney Kore tatbikatlara Pazartesi başlamıştı. Bu tatbikatların 20 Ağustos’ta sona ermesi planlanıyor.
Trump, Kuzey Kore lideriyle ne zaman ve nerede yeniden görüşebileceği konusunda bir bilgi vermedi.
Başkan Trump’ın gönderdiği Twitter mesajından birkaç saat önce Kuzey Kore, doğu kıyısından yeni kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı. Füzeler Büyük Okyanus’a düştü. Pyongyang son üç hafta içinde beş, Mayıs’tan bu yana da toplam yedi füze denemesi yaptı.
Trump “kısa menzilli olmalarından dolayı denemelerde bir sorun görmediğini” söylemişti.
Bununla birlikte denemeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor. BM, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesini yapmasını yasaklamıştı.
Güney Kore ve Amerikan istihbaratı da Kuzey’in denediği füzelerin kısa menzilli olduğunu doğruluyor. Güney Kore genelkurmay başkanlığı, füzelerin Kuzey Kore’nin doğusundaki Hamhung bölgesinden fırlatıldıktan sonra 48 bin metre yükseldiğini ve yaklaşık 400 kilometre yol kat ettikten sonra da okyanusa düştüğünü bildirdi.
Güney Koreli yetkililer, ABD’yle ortak tatbikatların devam ettiği süre boyunca Kuzey’in füze denemelerini önümüzdeki haftalarda da devam ettirebileceğine işaret ediyor.
Pyongyang’ın protestolarına rağmen iki ülke arasındaki ortak tatbikat hafta boyunca devam etti. Dün açıklama yapan Trump, tatbikatları kendi onayladığını, çünkü bu manevraların Güney Kore’ye bazı sorumlulukları devretmeye yardımcı olduğunu söyledi. Tatbikatlar, olası savaş zamanı Güney’in operasyonel kontrolu ABD’den devralmasını amaçlıyor. Kuzey Kore tatbikatları “işgal hazırlığı” diye niteliyor.
ABD Güney Kore’de 28 bin 500 asker tutuyor. Bununla birlikte Trump yönetimi, ABD’nin bu ülkedeki askeri masraflarını üstlenmesi yönünde Seul hükümetine baskı yapıyor. Yönetim, benzer baskıyı Japonya ve Almanya gibi diğer müttefiklerine de yapıyor.
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