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Trump, Kuzey Kore Lideri ile Vietnam’da görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir araya gelecek.ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı ikinci barış görüşmelerinin Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gerçekleşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı ikinci barış görüşmelerinin Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gerçekleşeceğini duyurdu. Trump, "Temsilcilerim çok verimli bir toplantıdan hemen sonra Kuzey Kore’den ayrıldılar ve Kim Jong Un ile yapılacak ikinci zirvenin yeri ve tarihine karar verdiler. 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gerçekleşecek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile tarihi barış görüşmeleri için 12 Haziran 2018’de Singapur’da bir araya gelmişti.

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