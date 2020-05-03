HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmek beni memnun etti

Trump: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmek beni memnun etti

03.05.2020 01:05 | Son Güncelleme

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" dedi. Trump hesabında Kim Jong-un'un son fotoğraflarını da paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kamuoyu önünde görmenin kendisini memnun ettiğini söyledi.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" dedi.

Trump hesabında Kim Jong-un'un son fotoğraflarını da paylaştı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1256696015702425601

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaklaşık 3 hafta kamuoyu önünde görünmemesi çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.

Kim Jong-un'un öldüğü ya da baaşrısız geçen kalp ameliyatı sonrası komaya girdiği iddia edilmişti.

Cuma akşamı ise Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kim'in bir gübre fabrikası açılışına katıldığını duyurmuştu.

Kuzey Kore medyası daha sonra da ülkenin liderinin açılış töreninde kurdele keserken çekilmiş görüntülerini yayımlamıştı.

Yayımlanan haberlerde halkın Kim'i sevinç gösterileriyle karşıladığı belirtilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
Rus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kestiRus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kesti
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Camdan bakarken hayatını kaybetti! 10 kişi gözaltında

Camdan bakarken hayatını kaybetti! 10 kişi gözaltında

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

Dudak uçuklatan talep! Ücretini ikiye katladı

Dudak uçuklatan talep! Ücretini ikiye katladı

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüste son durum

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüste son durum

'Pes' dedirten olay! Ambulans helikopterin inmesine izin vermediler

'Pes' dedirten olay! Ambulans helikopterin inmesine izin vermediler

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
ABD'li vekillerden Trump yönetimine "Filistin'e destek" çağrısı

ABD'li vekillerden Trump yönetimine "Filistin'e destek" çağrısı

Rus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kesti

Rus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kesti

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 760'a yükseldi

Fransa'da can kaybı 24 bin 760'a yükseldi

Johnson'ın oğluna "hayatını kurtaran" doktorların ismi verildi

Johnson'dan hayatını kurtaran doktorlara büyük jest

ABD'den koronavirüs araştırması: Sosyal mesafe kuralı 2022’ye kadar devam edebilir

ABD'den koronavirüs araştırması: 2022’ye kadar devam edebilir

ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

ABD ve İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.