Trump, Kuzey Kore Lideri Kim'le İkinci Kez Biraraya Gelecek

Trump ve Kim Jong Un, 12 Haziran’da Singapur’da tarihi bir zirve gerçekleştirmişler ve Kore yarım adasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda birlikte çalışma sözü vermişlerdi. Şu ana kadar Kuzey Kore, Washington’un taleplerini tam olarak yerine getirmedi.

Pompeo da Başkan Trump’ın açıklamarını destekler ifadeler kullandı ve “Henüz yapılması gereken çok şey ve gidilmesi gereken uzun bir yol var ama şu an nihayi hedefimize, yani Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması hedefimize giden bir yol olduğunu görüyoruz” dedi.

Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun haftasonu Kim ile görüştüğünü ve zirve için birkaç alternatif yer üzerinde durduklarını anlattı.

Iowa’ya giderken gazetecilerle uçakta sohbet eden Trump, “Görüşme ara seçimlerden sonra olacak. Şu an bir yere gidemem” dedi. Trump, Kuzey Kore’yle ilişkilerde inanılmaz ilerleme kaydedildiğini de belirtti.

Roket denemesi yok

Yine de Trump ilerleme konusunda iyimser. Trump Oval Ofis’te de gazetecilere, “Havada uçan füzeler, roketler, nükleer testler artık yok. İnanılmaz hatta onun da ötesinde bir ilerleme kaydettik. Onunla buluşmaya karar verdim. Başkan Kim’le gayet iyi bir ilişkimiz var. Onu seviyorum o da beni seviyor , ilişkimiz gayet iyi” dedi.

Pompeo, iki tarafın da yeni zirveye dair detaylar üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı ayrıca Kuzey Kore’deki Punggye-ri nükleer deneme merkezinin ve Sohae füze motor test fabrikasının, uluslararası denetime hazır olduğunun, bizzat Kim Jong Un’un tarafından söylediğini, detayların görüşüldüğünü açıkladı.

Ancak uzmanlar Pompeo’nun bu yıl 4. kez Pyongyang’ı ziyaret etmesine rağmen Kuzey Kore liderinin yeni bir şey sunmadığını öne sürüyorlar.

Bu noktada Başkan Trump da, Kuzey Kore’ye yönelik ağır yaptırımların henüz kaldırılmadığını söylüyor.

Trump, “Ambargoları kaldırmak isterim ama bunu yapmak için önce birşeyler elde etmeliyiz” diye konuştu.