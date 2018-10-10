HABER

Trump, Kuzey Kore Lideri Kim'le İkinci Kez Biraraya Gelecek

10.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'la, 6 Kasım'da Amerika'da yapılacak ara seçimlerden sonra tekrar görüşeceğini söyledi

Trump, Kuzey Kore Lideri Kim'le İkinci Kez Biraraya Gelecek

Amerika Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la ikinci görüşmesinin, Amerika’da 6 Kasım’da yapılacak ara seçimlerden sonra olabileceğini söyledi.

Iowa’ya giderken gazetecilerle uçakta sohbet eden Trump, “Görüşme ara seçimlerden sonra olacak. Şu an bir yere gidemem” dedi. Trump, Kuzey Kore’yle ilişkilerde inanılmaz ilerleme kaydedildiğini de belirtti.

Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun haftasonu Kim ile görüştüğünü ve zirve için birkaç alternatif yer üzerinde durduklarını anlattı.

Pompeo da Başkan Trump’ın açıklamarını destekler ifadeler kullandı ve “Henüz yapılması gereken çok şey ve gidilmesi gereken uzun bir yol var ama şu an nihayi hedefimize, yani Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması hedefimize giden bir yol olduğunu görüyoruz” dedi.

Trump ve Kim Jong Un, 12 Haziran’da Singapur’da tarihi bir zirve gerçekleştirmişler ve Kore yarım adasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda birlikte çalışma sözü vermişlerdi. Şu ana kadar Kuzey Kore, Washington’un taleplerini tam olarak yerine getirmedi.

Roket denemesi yok

Yine de Trump ilerleme konusunda iyimser. Trump Oval Ofis’te de gazetecilere, “Havada uçan füzeler, roketler, nükleer testler artık yok. İnanılmaz hatta onun da ötesinde bir ilerleme kaydettik. Onunla buluşmaya karar verdim. Başkan Kim’le gayet iyi bir ilişkimiz var. Onu seviyorum o da beni seviyor , ilişkimiz gayet iyi” dedi.

Pompeo, iki tarafın da yeni zirveye dair detaylar üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı ayrıca Kuzey Kore’deki Punggye-ri nükleer deneme merkezinin ve Sohae füze motor test fabrikasının, uluslararası denetime hazır olduğunun, bizzat Kim Jong Un’un tarafından söylediğini, detayların görüşüldüğünü açıkladı.

Ancak uzmanlar Pompeo’nun bu yıl 4. kez Pyongyang’ı ziyaret etmesine rağmen Kuzey Kore liderinin yeni bir şey sunmadığını öne sürüyorlar.

Bu noktada Başkan Trump da, Kuzey Kore’ye yönelik ağır yaptırımların henüz kaldırılmadığını söylüyor.

Trump, “Ambargoları kaldırmak isterim ama bunu yapmak için önce birşeyler elde etmeliyiz” diye konuştu.

Trump, Kuzey Kore’nin yabancı yatırımlardan faydalanabilmek ve ekonomik olarak gelişebilmek için nükleer silahlardan arınma konusunda uzlaşıya varmak istediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, gıda desteğinin Kuzey Kore açısından en önemli konu olduğuna, ülkedeki her 5 çocuktan birinin, yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. BM ayrıca nüfusun yüzde 40’ının yani 10 milyondan fazla Kuzey Korelinin de aynı sorunu yaşadığını belirtiyor.

PARTNERRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyorRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor
Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat olacakSoğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat olacak
Suudi gazeteci muammasında yeni detaylarSuudi gazeteci muammasında yeni detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

İlginizi Çekebilir

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Çıplak temizlik yapıyor saatte 360 lira kazanıyor!

Çıplak temizlik yapıyor saatte 360 lira kazanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat olacak

Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat olacak

Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil

Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil

Havalimanı polisine 'Daha az gülümseyin' talimatı

Havalimanı polisine 'Daha az gülümseyin' talimatı

Başkan açıkladı: Kızım o işe uygun ama iltimas geçti derler

Başkan açıkladı: Kızım o işe uygun ama iltimas geçti derler

Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi

Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi

Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi

Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.