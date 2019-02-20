Trump: Kuzey Kore'nin Nükleerden Arınması Konusunda Acele Etmiyorum

Birçok kişi ilk buluşmanın sembolik bir el sıkışmadan öteye gitmediği, Pyonyang’ın nükleer silahlardan arınmak adına gerekli adımları atmadığını düşünüyor.

Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, Moon’un Trump’a, Kuzey Kore’yle aralarındaki tren yolunun yeniden açılması ve iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin sağlanması adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi. Bu sayede Güney Kore’nin Amerika’nın üzerindeki yükü hafifletmek niyetinde olduğu vurgulandı.

Başkan Trump, Salı günü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le zirveye ilişkin konuştuğunu, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yle de bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Amerika Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jon Un’la ikinci zirvesi öncesinde beklentileri düşürüyor ancak önümüzdeki birkaç günün son derece heyecanlı olacağını söylüyor.

Başkan Trump Salı günü Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sanırım birçok şey olacak. En azından sonunda nükleer silahlardan arınma olacak.” ifadelerini kullandı ve Kuzey Kore’yle arasındaki işbirliğini çok güçlü olarak tanımladı.

Acele etmiyoruz

Trump, Kuzey Kore’nin uzunca bir süredir füze testi yapmadığını söyledi ve nükleer silahlardan arınma konusunda acele etmediğini beirtti..

Trump, “Birçok basın kuruluşu, ‘Neler oluyor? Haydi, haydi haydi diyor ama aceleye etmek yok. Toplantımızı yapacağız ve neler olacak göreceğiz. Sanırım günün sonunda çok başarılı olacağız.” dedi.

Trump, Pyonyang’dan da şu anda aklı başında fikirler çıktığını söyledi ve kendisinin Başkan olduğu ilk günlerde Kuzey Kore’yi tehdit ettiği ve Kim Jong Un için “Roket adam” dediği günlerden farklı bir sürecin olduğuna dikkat çekti.

Trump, Kim Jong Un’un nükleer testler konusundaki sözünü koruduğunu belirtti ve “Acelem yok eğer test yaparlarsa bu farklı birşey olur.” ifadelerini kullandı.