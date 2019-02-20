Trump: Kuzey Kore'nin Nükleerden Arınması Konusunda Acele Etmiyorum

Amerika Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jon Un’la ikinci zirvesi öncesinde beklentileri düşürüyor ancak önümüzdeki birkaç günün son derece heyecanlı olacağını söylüyor.
Başkan Trump, Salı günü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le zirveye ilişkin konuştuğunu, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yle de bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, Moon’un Trump’a, Kuzey Kore’yle aralarındaki tren yolunun yeniden açılması ve iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin sağlanması adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi. Bu sayede Güney Kore’nin Amerika’nın üzerindeki yükü hafifletmek niyetinde olduğu vurgulandı.
Trump, Kuzey Kore lideri Kim’le Vietnam’ın başkenti Hanoi’de 27-28 Şubat tarihlerinde biraraya gelecek. Bu geçen yıl Haziran ayında Singapur’da düzenlenen zirvenin ardından ikinci buluşma olacak.
Birçok kişi ilk buluşmanın sembolik bir el sıkışmadan öteye gitmediği, Pyonyang’ın nükleer silahlardan arınmak adına gerekli adımları atmadığını düşünüyor.
Başkan Trump Salı günü Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sanırım birçok şey olacak. En azından sonunda nükleer silahlardan arınma olacak.” ifadelerini kullandı ve Kuzey Kore’yle arasındaki işbirliğini çok güçlü olarak tanımladı.
Acele etmiyoruz
Trump, Kuzey Kore’nin uzunca bir süredir füze testi yapmadığını söyledi ve nükleer silahlardan arınma konusunda acele etmediğini beirtti..
Trump, “Birçok basın kuruluşu, ‘Neler oluyor? Haydi, haydi haydi diyor ama aceleye etmek yok. Toplantımızı yapacağız ve neler olacak göreceğiz. Sanırım günün sonunda çok başarılı olacağız.” dedi.
Trump, Pyonyang’dan da şu anda aklı başında fikirler çıktığını söyledi ve kendisinin Başkan olduğu ilk günlerde Kuzey Kore’yi tehdit ettiği ve Kim Jong Un için “Roket adam” dediği günlerden farklı bir sürecin olduğuna dikkat çekti.
Trump, Kim Jong Un’un nükleer testler konusundaki sözünü koruduğunu belirtti ve “Acelem yok eğer test yaparlarsa bu farklı birşey olur.” ifadelerini kullandı.
Amerika’nın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun Salı günü Vietnam’a giderek zirve hazırlıklarına başladı.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Robert Palladino VOA’in sorusu üzerine, “Singapur zirvesinde verilen sözler yerine getirilecektir.” dedi.
Palladino, “Bu yukarıdan aşağıya yansıyan bir durum. Kim ve Trump doğrudan görüşüyorlar ve başarı sağlanırsa bu iki ülke arasındaki ilişkileri dönüştürecektir.” diye konuştu.
Balistik füze programı
Bağımsız uzmanlar, uydu fotoğraflarının, Kuzey Kore’nin balistik füze programı çalışmalarına devam ettiğini gösterdiğini söylüyorlar.
Washington’daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi geçen hafta Cuma günü yayınladığı raporunda, Kasım ayından bu yana Kuzey Kore’de üçünci bir füze üssünün daha tespit edildiğini duyurdu.
Trump ve Kim ilk buluşmalarında nükleer silahlardan arınma sözü verildi ancak bir takvim ortaya konulmadı.
Ulusal Güvenlik Danışmanı Joh Bolton, Kuzey Kore’nin taahhüdlerini yerine getimesi ve nükleer silahlardan arınması halinde Başkan Trump’ın Nobel Barış Ödülü’nü hak edeceğini söyledi.
Trump da Cuma günü Japonya Başbakanı Abe’nin kendisini Nobel için aday gösterdiğini söyledi. Trump, Abe’nin kendisini aday göstermesinin nedeni olarak da “Bir daha Japonya’nın üzerinde füzeler uçmayacak ve kendilerinde güvende hissedecekler.” ifadelerini kullandı.
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