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Trump Kuzey Kore’nin Son Füze Denemesinde Bolton’la Ters Düştü

26.05.2019 18:28 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump Kuzey Kore’nin son füze testinde Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la çelişti

Trump Kuzey Kore’nin Son Füze Denemesinde Bolton’la Ters Düştü

Amerika Başkanı Donald Trump Kuzey Kore’nin son füze testinde Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la çelişti.

Trump attığı tweet mesajında füzeleri “küçük silahlar” olarak niteledi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise testlerin Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali olduğunu kaydetti.

Trump Japonya’da resmi temaslarda bulunuyor.

Trump tweet mesajında, “Kuzey Kore biraz küçük silah fırlattı, bu bazı insanlarımı ve diğerlerini rahatsız etti fakat beni etmedi. Kim’in bana verdiği sözü tutacağına güvenim var” ifadelerini kullandı.

Trump sadece Bolton’la değil, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yle de ters düşmüşe benziyor. Geçen hafta Abe Kuzey Kore’nin füze testlerini “oldukça üzücü” olarak nitelemişti.

Bolton ve Abe Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ettiğini belirtiyor.

Geçen yıl Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Singapur’da buluşmaları Pyongyang’ın füze programına yönelik yeni bir yaklaşımı ortaya çıkarmıştı.

Ancak iki liderin Vietnam’daki görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması ilişkilerin son aylarda gerilmesine neden oldu.

Gerilimin artmasıyla da Kuzey Kore bir dizi füze testi düzenliyor.

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