Trump Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı oldu

Trump, en kısa zamanda Kim’i Beyaz Saray’a davet etmek istediğini söyledi.Donald Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti. Kore Tarafsız Bölgesi’nde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile buluşan ve sınırdan sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına adım atan Trump, burada Kim ile tokalaştı.

Kim’e “Sınırı geçmekten gurur duyduğunu” ifade eden Trump, Kuzey Kore liderini “en kısa zamanda Beyaz Saray’a davet etmek istediğini” söyledi.

"Bir gün Trump ile sınırda buluşacağını daha önce hiç düşünmediğini" söyleyen Kuzey Kore lideri Kim de buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trump ile aralarındaki “harika ilişkinin” durma noktasına gelen nükleer müzakerelerindeki engelleri aşmalarını sağlayacağını belirtti.

Trump’a tarafsız bölgede eşlik eden Güney Kore lideri Moon Jae In de sınırdaki buluşmanın Kore Yarımadası’nda barış açısından büyük bir sembolik önem taşıdığını söyledi.

Son dakika diplomasisi

G20 için Japonya’nın Osaka kentine giden Trump’ın Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı görüşme çağrısıyla iki ülke arasında hızlı bir diplomasi trafiği yaşanmış ve Kuzey Kore yönetimi ABD Başkanını kabul edeceğini bildirmişti.