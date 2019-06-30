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Trump Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı oldu

30.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Kuzey Kore’ye geçerek burada Kim ile el sıkışan Trump, bu ülke topraklarına ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı oldu.

Trump Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı oldu

Trump, en kısa zamanda Kim’i Beyaz Saray’a davet etmek istediğini söyledi.Donald Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti. Kore Tarafsız Bölgesi’nde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile buluşan ve sınırdan sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına adım atan Trump, burada Kim ile tokalaştı.

Kim’e “Sınırı geçmekten gurur duyduğunu” ifade eden Trump, Kuzey Kore liderini “en kısa zamanda Beyaz Saray’a davet etmek istediğini” söyledi.

"Bir gün Trump ile sınırda buluşacağını daha önce hiç düşünmediğini" söyleyen Kuzey Kore lideri Kim de buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trump ile aralarındaki “harika ilişkinin” durma noktasına gelen nükleer müzakerelerindeki engelleri aşmalarını sağlayacağını belirtti.

Trump’a tarafsız bölgede eşlik eden Güney Kore lideri Moon Jae In de sınırdaki buluşmanın Kore Yarımadası’nda barış açısından büyük bir sembolik önem taşıdığını söyledi.

Son dakika diplomasisi

G20 için Japonya’nın Osaka kentine giden Trump’ın Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı görüşme çağrısıyla iki ülke arasında hızlı bir diplomasi trafiği yaşanmış ve Kuzey Kore yönetimi ABD Başkanını kabul edeceğini bildirmişti.

Trump, tweetinde Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüşmek üzere Japonya’dan ayrılacağını ifade ederek, “Hazır oradayken Kuzey Kore lideri Kim bunu görürse onunla sınırda el sıkışmak ve bir merhaba demek için buluşmak isterim” diye yazmıştı.

Trump ile Kim ilk kez Haziran 2018’de Singapur’da gerçekleşen tarihi zirvede bir araya gelmişti. İki liderin arasındaki ikinci görüşme ise geçen Şubat ayında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gerçekleşmiş, ancak iki günlük zirveden bir anlaşma çıkmamıştı.

DW,dpa/SÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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