HABER

Trump'la ilgili çarpıcı iddia! O saldırıyı desteklediği ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2019 00:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri General Halife Hafter ile yaptığı telefon görüşmesinde Hafter'in ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) yönelik operasyonunu desteklediğini söylediği iddia edildi.

Trump'la ilgili çarpıcı iddia! O saldırıyı desteklediği ortaya çıktı!

Bloomberg haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Hafter ile yaptığı görüşmede ABD'nin BM tarafından tanınan Libya UMH yönetimini devirmesi konusunda Hafter'i desteklediğini belirttiği öne sürüldü.

Ayrıca isimlerinin açıklanmasını istemeyen üç diplomat da Bloomberg'e Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un daha önce Hafter ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Trablus'a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Trump'ın Hafter ile telefon görüşmesinin Mısır lideri Abdulfettah Es-Sisi ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekilirken, bu iki ismin Trump'tan Hafter'e destek vermesini istedikleri öne sürüldü.

Trump, 15 Nisan'da Hafter ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Beyaz Saray, Trump'ın Hafter'le "devam eden terörle mücadele çabalarını ve Libya'da barış ve istikrarı elde etme gereğini ele aldığını" açıklamıştı.

Açıklamada "Başkan, Mareşal Hafter'in terörle mücadeledeki rolünü ve Libya'nın petrol kaynaklarını korumadaki rolünü takdir etti ve ikili, Libya'nın istikrarlı bir demokratik siyasal sisteme geçişi için ortak bir vizyonu ele aldı." ifadelerine yer verilmişti.

Sisi ise 9 Haziran'da Beyaz Saray'da Trump'la görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından Trump 14 Nisan'da Nahyan ile telefon görüşmesi yapmıştı.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Libya Misyonu, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü ve bin 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), General Halife Hafter'i işlediği savaş suçları nedeniyle yargılamasını talep etmişti.

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya, Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'den bu yana uluslararası ve bölgesel güçlerin açıktan ya da perde arkasından desteğini alan siyasi gruplarla silahlı uzantılarının mücadelesine sahne oluyor. (AA)


PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
‘Trump’a Rağmen Bazı Eyaletler Yasadışı Göçmenleri Tanıyor’‘Trump’a Rağmen Bazı Eyaletler Yasadışı Göçmenleri Tanıyor’
Almanya'da Panama Belgeleri'ni aydınlatmak için 150 davaAlmanya'da Panama Belgeleri'ni aydınlatmak için 150 dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Halife Hafter

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Özel mesaj attığı konuşuluyordu! Dilan çok kızdı

Özel mesaj attığı konuşuluyordu! Dilan çok kızdı

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

İlginizi Çekebilir

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Dünyanın en şişman çocuğuydu! İşte son hali

Dünyanın en şişman çocuğuydu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan ABD'ye tarihi teklif ve tehdit!

İran'dan ABD'ye tarihi teklif ve tehdit!

ABD Başkanı Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi! Türkiye'den Trump'a tepki

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Şifre alırken dikkat! Bu şifre 23 milyon kez 'hack'lendi

Şifre alırken dikkat! Bu şifre 23 milyon kez 'hack'lendi

Kim-Putin zirvesi: Kuzey Kore lideri Rusya'da

Kim-Putin zirvesi: Kuzey Kore lideri Rusya'da

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Onu görebildiniz mi? Ağaçta uyuyan baykuştan mükemmel kamufle!

Ağaçta uyuyan baykuştan mükemmel kamufle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.