Trump: "Maduro ile Yalnızca Görevden Ayrılmasını Görüşürüm"

Amerika Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla yalnızca görevden ayrılmasının koşullarını konuşmak için görüşeceğini söyledi.
Trump’ın, Pazar günü yayımlanan bir söyleşide, Venezuela’nın tartışmalı devlet başkanı Nicolas Maduro ile olası bir diyaloga nasıl baktığı sorusuna “Maduro ile görüşmeyi değerlendirebilirim. Maduro görüşmek istiyor ve benim görüşmelere karşı olmadığım ve talepleri nadiren reddettiğim bilinir (zaten)” yanıtını vermesi Venezuela’da geniş yankı buldu.
Ancak Trump Pazartesi günü yazdığı Twitter mesajında ‘‘Yönetimim her zaman özgürlük ve bağımsızlıktan yana oldu ve baskıcı Maduro rejiminin karşısında durdu’’ dedi.
Trump’ın bu açıklamasına Venezuela'da muhalefet ve iktidar temkinli yaklaştı ve üst düzey siyasetçiler konu ile ilgili açıklama yapmaktan imtina ettiler.
Muhalif, Halk Iradesi Partisi’nin liderlerinden David Smolansky böyle bir görüşmenin kimseye fayda sağlamayacağını, Trump’ın daha önce de benzer beyanlarda bulunduğunu ve röportajın iyi okunması gerektiğini söylerken, Maduro iktidarını destekleyen Kurucu Meclis Uluslararası Ilişkiler Komisyonu Başkanı Saul Ortega ise Maduro hükümetin ABD ile görüşmeye her zaman hazır olduğunu söyledi.
Trump'ın sosyal medyadan paylaştığı Maduro ile görüşebileceği tek konunun, iktidarı barışçıl bir biçimde nasıl bırakacağı olduğu mesaj, tartışmaların odak noktasının bir anda değişmesine de neden oldu.
ABD, Guaido’ya mesafe mi koyuyor?
ABD başta olmak üzere yaklaşık 60 ülke Venezuela’nın meşru devlet başkanı olarak, 2018’deki tartışmalı başkanlık seçimlerini kazanan Nicolas Maduro’yu değil, kendini geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyor.
Trump verdiği röportajda ilk günden bu yana Guaido’yu desteklemekle ilgili bir tereddüt yaşadığını ve muhalif liderin arkasında onlarca ülkenin desteği olmasına rağmen Maduro’yu devirmeyi başaramadığına dikkat çekiyor.
Trump’ın Juan Guaido’ya dair tereddütler yaşadığı, Trump’ın eski güvenlik danışmanı John Bolton’un kitabında da yer alıyor. Kitapta Trump’ın, muhalif Guaido’yu Maduro gibi güçlü bir iktidar karşısında zayıf bir karakter olarak gördüğü iddiasına yer veriliyor.
Trump’ın Pazartesi günü yaptığı açıklama üzerine Venezuela’da bir araştırma şirketinin sahibi ve tanınmış bir muhalif olan Vicente Leon, 2019’un başından bu yana Guaido liderliğinde yürütülen ve somut bir kazanım elde edemeyen Maduro karşıtı siyasetin, sadece Venezuela’daki muhaliflerin değil aynı zamanda uluslararası aktörlerin de desteğini de yitirmeye başladığı değerlendirmesinde bulunuyor.
Leon ayrıca Trump’ın seçim kampanyası sürecinde (özellikle Latin kökenli) seçmenlere somut bir kazanım sunmak istediğini ve Venezuela’da muhalefeti üstlenecek başka bir liderlikle çalışmaya da eğilimi olduğunu ama dere geçerken at değiştirmenin de kolay olmadığını söylüyor.