Trump: "Maduro ile Yalnızca Görevden Ayrılmasını Görüşürüm"

Amerika Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla yalnızca görevden ayrılmasının koşullarını konuşmak için görüşeceğini söyledi.

Trump’ın, Pazar günü yayımlanan bir söyleşide, Venezuela’nın tartışmalı devlet başkanı Nicolas Maduro ile olası bir diyaloga nasıl baktığı sorusuna “Maduro ile görüşmeyi değerlendirebilirim. Maduro görüşmek istiyor ve benim görüşmelere karşı olmadığım ve talepleri nadiren reddettiğim bilinir (zaten)” yanıtını vermesi Venezuela’da geniş yankı buldu. ​

Ancak Trump Pazartesi günü yazdığı Twitter mesajında ‘‘Yönetimim her zaman özgürlük ve bağımsızlıktan yana oldu ve baskıcı Maduro rejiminin karşısında durdu’’ dedi.

Trump’ın bu açıklamasına Venezuela'da muhalefet ve iktidar temkinli yaklaştı ve üst düzey siyasetçiler konu ile ilgili açıklama yapmaktan imtina ettiler.

Muhalif, Halk Iradesi Partisi’nin liderlerinden David Smolansky böyle bir görüşmenin kimseye fayda sağlamayacağını, Trump’ın daha önce de benzer beyanlarda bulunduğunu ve röportajın iyi okunması gerektiğini söylerken, Maduro iktidarını destekleyen Kurucu Meclis Uluslararası Ilişkiler Komisyonu Başkanı Saul Ortega ise Maduro hükümetin ABD ile görüşmeye her zaman hazır olduğunu söyledi.