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Trump: ‘Maduro İsterse Görüşebilirim’

26.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla görüşebileceğini belirtti

Trump: ‘Maduro İsterse Görüşebilirim’

Amerika Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu hitabında Venezuela örneği üzerinden sosyalizm eleştirisi getirmiş, Maduro yönetimine yönelik yeni yaptırım getirileceğini duyurmuştu. New York’ta gazetecilere yaptığı açıklamada da Maduro rejimi için “Açık söylemek gerekirse ordu devirmeye karar verirse hızlı bir şekilde devrilebilecek bir rejim” ifadelerini kullanmıştı. Trump bugünse Maduro isterse Venezuela lideri ile görüşebileceğini söyledi.

Trump yönetimi dün Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun eşi ve yardımcısı dahil olmak üzere Maduro’nun ekibinden 4 kişiye mali yaptırım getirmişti. Yaptırım kapsamında Amerika, Maduro’nun eşi Cilia Flores, Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodrigeuez, İletişim Bakanı Jorge Rodrigues ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino’nun Amerika’daki malvarlığını donduracağını açıkladı. Maliye Bakanı Steve Mnuchin “Venezuela halkı acı çekerken, Maduro’nun ordu ve hükümet üzerindeki yetki ve etkisini sağlamlaştıran ona sadık isimleri tespit etmeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Maduro’dan yaptırım tepkisi: “Eşime ve aileme dokunmayın”

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro ise Amerika’nın yaptırım adımı sonrası devlet televizyonunda konuştu. Trump’a yaptırımlar için teşekkür etti, bu yaptırımların emperyalist bür güce karşı mücadelede kendisi ve çevresindekiler için onur olarak nitelendirdi. Eşine yönelik yaptırımları eleştiren Maduro, “Bana saldırmak istiyorsanız, doğrudan saldırın. Cilia ve aileme dokunmayın” dedi, eşini emperyalizm karşıtı bir savaşçı olarak niteledi, “Tek suçu benim eşim olmak” dedi.

Trump: “Venezuelalılara yardımı olacaksa Maduro ile görüşebilirim”

BM Genel Kurul hitabı sonrası Maduro’nun askeri darbeyle devrilebileceği imasında bulunan Trump bugünse Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ülkeye yardımcı olacaksa görüşebileceği mesajını verdi, bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Trump, “Venezuela’nın düze çıktığını görmek istiyorum. İnsanların güvende olmasını istiyorum” dedi. Maduro ile olası görüşme konusunda ise “Buradaysa ve görüşmek istiyorsa…Aklımda yoktu ama insanlara yardımı olacaksa, bunun için buradayım” sözleriyle görüşebileceği imasında bulundu.

11 senatörden oluşan bir grup da Venezuela halkına insani yardımın 40 milyon dolar arttırılmasını öngören kapsamlı bir yasa tasarısı sundu. Senato’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu üyelerinden Georgia Senatörü Cumhuriyetçi David Perdue, “Ülkede ekonominin çöküşünden hukukun üstünlüğünün kötüleşmesine, bir şeyler artık değişmeli” ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de ekonomik kriz sebebiyle ülkelerini terk eden Venezuelalılara 48 milyon dolarlık yardım sözü verdi. Bu son yardım vaadiyle Venezuelalı mülteciler için Amerika’nın 2017’den bu yana yaptığı yardım 95 milyon doları buldu.

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