Trump: “Maduro muhalefet ile müzakere niyetinde”

ABD Başkanı Donald Trump, “Maduro ABD’nin yaptırımlarının ardından muhalefet ile müzakere niyetinde” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden Venezuela’daki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’nin yaptırımları sonrası ülkedeki muhalifler ile müzakere etme niyetinde olduğunu söyleyen Trump, “Maduro ABD’nin yaptırımlarının ve petrol gelirlerini kesmesi ardından muhalefet ile müzakere niyetinde. Guaido Venezuela Yüksek Mahkemesinin hedefinde olmaya başladı. Bugün büyük protestolar bekleniyor. Amerikalılar bir sonraki bildirime kadar Venezuela’ya seyahat etmemeli” ifadelerini kullandı.
İşte açığa alınan personel sayısı
Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor